Vittoria Puccini, fascino irresistibile in nero alla première di Belcanto

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Vittoria Puccini

L’eleganza di Vittoria Puccini è di quelle che non passano inosservate. Alla première di Belcanto, la nuova serie evento di Rai1 che la vede protagonista, l’attrice ha incantato con un look total black sofisticato e dal tocco androgino, perfettamente in linea con il suo stile raffinato.

Vittoria Puccini, icona di classe in nero

Per l’occasione, Vittoria Puccini ha scelto un outfit che gioca sulle proporzioni e sul fascino senza tempo del nero.

Il look era composto da uno short sartoriale marrone scuro abbinato ad un maglioncino nero aderente con collo alto e maniche lunghe, un capo essenziale ma dal taglio impeccabile, accostato a un blazer oversize a doppio petto, con una sottile trama gessata che ha aggiunto una nota maschile e contemporanea.

L’abbinamento con collant velati e décolleté nere lucide ha contribuito a creare un’immagine sofisticata e affilata, capace di coniugare sensualità e rigore sartoriale.

Il blazer dal taglio ampio, lasciato aperto con nonchalance, ha enfatizzato il contrasto tra la struttura rigorosa del capospalla e la silhouette fluida del completo, creando un gioco di equilibri perfetto. Il dettaglio del colletto alto ha aggiunto un tocco di mistero, mentre i collant velati hanno reso l’insieme ancora più femminile e intrigante.

Fonte: IPA

Make-up naturale e chioma sauvage

A completare il look, un beauty look essenziale e luminoso. Vittoria Puccini ha puntato su un make-up naturale, lasciando che la sua bellezza radiosa fosse protagonista. L’incarnato luminoso e levigato, le labbra nude e gli occhi leggermente enfatizzati da tonalità calde hanno reso il suo viso ancora più armonioso e raffinato.

I capelli sciolti e leggermente mossi, con una riga centrale che valorizza i suoi lineamenti, hanno dato un tocco effortless chic all’insieme. Le onde morbide hanno conferito movimento e naturalezza, bilanciando alla perfezione l’eleganza strutturata dell’outfit.

Fonte: IPA

Belcanto, il nuovo grande progetto di Rai1

La première di Belcanto è stata l’occasione perfetta per ammirare Vittoria Puccini in tutta la sua bellezza e per scoprire di più sulla serie in cui interpreta Maria Cuoio, una donna forte e determinata che lotta per realizzare il sogno del canto nell’Italia dell’Ottocento.

Diretta da Carmine Elia, regista noto per aver firmato la prima stagione di Mare Fuori e Noi siamo leggenda, Belcanto è una fiction in costume che racconta non solo di Maria ma anche delle sue due figlie, Antonia e Carolina.

In fuga da un marito violento, Maria si ritrova a Milano, dove sogna di trasformare il talento delle sue figlie in un passaporto per una vita migliore, affrontando però le insidie di un ambiente dominato da rivalità, inganni e lotte di potere.

Accanto a lei nel cast troviamo Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli e Adriana Savarese, in una storia fatta di intrighi, passioni e ambizione.

La serie andrà in onda su Rai1 a partire dal 24 febbraio 2025 e promette di immergere il pubblico nell’affascinante mondo dell’Opera, con una narrazione intensa e una cura scenografica di altissimo livello.

Vittoria Puccini si conferma non solo una delle attrici più talentuose del panorama italiano, ma anche un’indiscussa icona di stile. Il suo look total black alla première di Belcanto è la dimostrazione perfetta di come l’eleganza risieda nei dettagli e nell’attitudine con cui si porta un abito