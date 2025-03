Vittoria Ceretti, incanto in pizzo alla Paris Fashion Week: la nuova Lara Croft della moda

Vittoria Ceretti brilla alla Paris Fashion Week con un look in pizzo trasparente che unisce sensualità e carattere. La modella italiana incanta con il suo stile audace

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Vittoria Ceretti

Alla Paris Fashion Week, tra giochi di silhouette, richiami sartoriali e sovversioni di stile, è stata Vittoria Ceretti a prendersi la scena. La top model italiana, icona di eleganza contemporanea, ha incantato con un look audace che ha mescolato sensualità e potenza, trasformandola in una moderna Lara Croft della moda. Il total black di pizzo trasparente ha esaltato la sua silhouette slanciata, confermando ancora una volta il suo status di musa indiscussa delle passerelle.

Vittoria Ceretti: sensualità alla Paris Fashion Week

Per l’occasione, Vittoria Ceretti ha scelto un completo in pizzo nero che ha ridefinito il concetto di femminilità sofisticata. La camicia trasparente, abbottonata solo parzialmente, lasciava intravedere il bustier sottostante, ricamato con dettagli floreali che aggiungevano un tocco di romanticismo dark. I pantaloni coordinati, anch’essi interamente in pizzo, giocavano con le trasparenze, rivelando con audacia autoreggenti che hanno dato all’ensemble un’aria seducente e ribelle.

Fonte: Getty Images

Il beauty look ha rafforzato questa immagine di forza e mistero: capelli tirati indietro in una lunga treccia sleek, quasi da guerriera urbana, e un trucco essenziale ma penetrante, con occhi sottolineati da un eyeliner deciso. La scelta della mini bag rigida e delle scarpe nere con platform ha completato l’outfit, bilanciando il romanticismo del pizzo con dettagli dal carattere forte.

L’apparizione di Vittoria Ceretti a Parigi arriva in un momento in cui la sua carriera è in continua ascesa e il suo nome rimbalza non solo sulle passerelle, ma anche nei salotti del gossip.

Fonte: Getty Images

La sua relazione con Leonardo DiCaprio, che ha infiammato i titoli dei magazine internazionali, la rende ancora più chiacchierata, trasformandola in una delle modelle più seguite del momento. Ma al di là delle cronache rosa, il suo carisma e la sua presenza scenica restano il vero motivo per cui ogni suo look diventa un evento.

Fonte: Getty Images

Balenciaga A/I 2025: la rivoluzione di Demna

Non solo Vittoria Ceretti, ma anche la sfilata di Balenciaga ha lasciato un segno indelebile in questa Paris Fashion Week. Il direttore creativo Demna ha presentato una collezione che ha smantellato ogni certezza stilistica, giocando con la destrutturazione e la ridefinizione del classico suit.

Il nero ha dominato la scena, declinato in maxi coat imponenti, completi sartoriali ibridi e reinterpretazioni del casualwear che hanno sfidato ogni codice tradizionale.

L’atmosfera dello show era immersiva e avvolgente: una passerella-labirinto, con giochi di luci e ombre che amplificavano il senso di mistero. Il designer ha sperimentato con le proporzioni, proponendo cappotti voluminosi, denim stropicciato e accessori trasformisti, tra cui borse che sembravano cartelle da ufficio e occhiali da sci con braccia modulari.

Fonte: Getty Images

Demna, con la sua visione rivoluzionaria, continua a mettere in discussione cosa significhi vestirsi oggi. Il suit, concetto chiave della collezione, viene reinterpretato come un’uniforme fluida, lontana da rigide categorizzazioni di genere. Un’idea di moda in continua evoluzione, dove la bellezza sta proprio nell’incertezza e nella trasformazione.

Vittoria Ceretti e Balenciaga hanno condiviso la stessa passerella, portando in scena due modi diversi di raccontare la moda, entrambi potenti e inafferrabili. Un’interpretazione della femminilità che non ha paura di osare, tra eleganza, ribellione e un pizzico di mistero.