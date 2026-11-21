Due matrimoni, sei figli e una vita privata sempre lontana dai riflettori: chi era Paolo Bulgari dietro le quinte del successo internazionale della maison

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Bulgari con sua moglie

I suoi gioielli sono stati indossati dalle donne più belle del mondo e il marchio che porta il suo nome è sinonimo di lusso italiano in tutto il mondo: Paolo Bulgari, celebre gioielliere, è morto il 21 novembre a 89 anni. Se della sua attività professionale si è molto scritto, non si può dire lo stesso della vita privata, che ha tenuto gelosamente al riparo dai riflettori.

Paolo Bulgari, le sue due mogli

Paolo Bulgari è stato sposato due volte. La prima moglie, Alice Valli, è una donna estremamente riservata. Della loro unione, dalla quale sono nati quattro figli, si hanno pochissime informazioni: il matrimonio è stato vissuto con grande discrezione.

Diversa, invece, la situazione con Maite Carpio, che lavora nel mondo dello spettacolo. Originaria di Madrid, è infatti giornalista, regista e produttrice cinematografica. Lei e Paolo Bulgari si sono sposati nel 1994 e nel 2019 hanno anche celebrato le nozze d’argento a Marrakech. Maite, oltre ad aver collaborato per diversi anni con la Rai, ha ricoperto incarichi importanti in diverse istituzioni italiane, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Teatro alla Scala.

Il primo incontro con Paolo Bulgari, negli anni Novanta, avvenne grazie a un’intervista, ma la relazione sbocciò solo a Londra, città in cui lei si trovava per motivi di studio. A separare i due c’erano ben 30 anni di differenza, ma anche una comune passione per l’arte e per le cause sociali. Maite ha infatti sostenuto Paolo nella creazione della Fondazione Paolo Bulgari, nata con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e offrire maggiori opportunità ai bambini e agli adolescenti dei quartieri periferici di Roma.

Chi sono i figli di Paolo Bulgari

Paolo Bulgari è stato padre di sei figli, ai quali era molto affezionato, tanto da definirli in un’intervista “il mio tesoro più prezioso”. Dal primo matrimonio sono nati Irene e Giovanni, che lavorano nell’azienda di famiglia, e Alessia e Gaia.

Dalle seconde nozze sono invece nate Carlotta e Marina: la prima ha studiato arti visive, mentre la seconda si è dedicata al pattinaggio. Parlando dei suoi ragazzi, Paolo Bulgari ha raccontato: “Non li ho mai viziati, ma ho regalato loro degli smeraldi perché è la mia pietra preferita”.

La storia

Nato l’8 ottobre 1937, Paolo Bulgari era il terzo figlio di Giorgio Bulgari, che, insieme al fratello Costantino, aveva raccolto l’eredità imprenditoriale del padre, fondatore dell’azienda. La sua storia personale e professionale si intreccia con quella della seconda e della terza generazione della famiglia, protagoniste della trasformazione di Bulgari in un marchio di riferimento per l’aristocrazia internazionale, il mondo del cinema e il jet set.

Nonostante i suoi gioielli siano stati indossati dalle donne più belle del mondo, da Liz Taylor a Nicole Kidman, Paolo non aveva mai perso il contatto con le proprie origini: “Mio nonno emigrò dalla Grecia nel 1880. Cominciò a Napoli come argentiere e poi si trasferì a Roma con un piccolo negozio, prima in via Sistina, poi in via Condotti. Nel 1908 cominciarono anche mio padre e mio zio”. Qualche decennio più tardi, sarebbe arrivato il suo turno.