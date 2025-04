Chi è Virginia, la nipote di Lino Banfi

Virginia Leoni è la nipote di Lino Banfi. La ragazza è stata protagonista di diverse interviste televisive in cui ha raccontato un suo problema di salute

Virginia Leoni è nata dall’amore di Rosanna Banfi e dell’attore Fabio Leoni ed è, quindi, una dei nipoti dell’amatissimo comico italiano Lino Banfi. La giovane donna è diventata mamma della piccola Matilde, dopo un percorso davvero complicato. La nipote dell’attore, infatti, ha svelato di soffrire di menopausa precoce. Ma la malattia non ha fermato la volontà di maternità di Virginia Leoni che si è sottoposta a diverse cure e all’ovodonazion per realizzare il suo sogno più grande.

Virginia Leoni, la carriera

Uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano è, senza dubbio, Lino Banfi. Il comico pugliese è stato protagonista di diverse pellicole di successo come L’allenatore nel pallone e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio.

L’attore è considerato anche il Nonno d’Italia, grazie alla sua interpretazione di Nonno Libero nella serie Rai di grande successo, Un medico di Famiglia. Ma Lino Banfi ricopre questo ruolo anche nella sua vita privata e una dei suoi nipoti è Virginia Leoni, ormai diventata nota anche al pubblico televisivo italiano, perché si è raccontata apertamente in diverse trasmissioni televisive.

La nipote di Lino Banfi lavora nelle cucine del ristorante di famiglia, L’orecchietteria Banfi e, proprio mentre si trovava con la mamma Rosanna Banfi nel suo posto di lavoro, ha ricevuto una notizia davvero sconvolgente. Virginia Leoni è venuta a sapere, a soli 27 anni, di essere in menopausa precoce.

Virginia Leoni, la vita privata e la menopausa precoce

Virginia Leoni ha sposato 3 luglio 2021 il fidanzato Gianluca De Marco, a cui era legata da ben sette anni. A celebrare la cerimonia della coppia è stato proprio l’amatissimo Lino Banfi. I due sono diventati genitori, il 13 dicembre, della piccola Matilde Lucia, avuta grazie al supporto dell’ovodonazione. La ragazza, infatti, ha scoperto poco prima del matrimonio di essere in menopausa precoce e di non poter, quindi, avere figli.

La notizia, però, non ha incrinato il meraviglioso rapporto amoroso che lega Virginia Leoni a Gianluca De Marco e, anche se entrambi desideravano fortemente diventare genitori, hanno deciso d’accettare il loro destino e di coronare comunque il loro amore con le nozze.

Grazie a un incontro fortuito, però, la nipote di Lino Banfi ha conosciuto una specialista in materia di ovodonazione e ha potuto così vivere la gioia della gravidanza, del parto e della maternità. Il sogno d’amore di Virginia Leoni e del marito si è così concretizzato ancora di più e, nella puntata del 18 aprile 2025 di La Volta Buona, Gianluca De Marco ha voluto esprimere tutto il suo amore e la sua gratitudine per il percorso complicato portato avanti dalla moglie: “Sei una mamma stupenda e meravigliosa e poi sei una donna fortissima, tutti questo percorso che abbiamo fatto insieme è stato un percorso duro però ne è valsa la pena, perché è nata questa bellissima creatura. Matilde, però non ti preoccupare quando sei lontana, io mi prenderò cura di lei e cercherò di essere un buon padre”.

Virginia Leoni ha svelato di aver scelto per la figlia un doppio nome Matilde Lucia, in ricordo dell’amata nonna e visto che la bambina è nata proprio nel giorno in cui si celebra Santa Lucia.