Eva Longoria in bikini verde è da copertina

A guardare gli ultimi scatti pubblicati da Eva Longoria viene da chiedersi se l’indimenticabile interprete di ‘Desperate Housewives’ abbia fatto un patto col diavolo. Il tempo sembra davvero non passare mai per l’attrice statunitense, che a 48 anni esibisce in bikini un fisico asciutto ed atletico, merito sì di Madre Natura, ma anche di estenuanti sessioni in palestra.

Il micro bikini di Eva Longoria

Come una sirenetta tra le acque: Eva Longoria appare così negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. L’attrice si concede una nuotata in piscina fasciata in un mini bikini verde oliva a triangolo, che esalta la sua perfetta forma fisica: gambe toniche e tornite, braccia definite e addome super piatto. A 48 anni e con una gravidanza alle spalle, l’attrice non ha davvero nulla da invidiare alle colleghe più giovani. “Sunday Funday” scrive a commento del post, sottolineando come le sue domeniche siano riservate al divertimento e al relax.

Il fisico slanciato della Longoria ha ovviamente catalizzato l’attenzione dei suoi follower, che non le hanno riservato nient’altro che complimenti: “Sei assolutamente incredibile. Nessuno, nemmeno nel fiore dei 20 anni, sfoggia un fisico così” commenta un fan.”Tutto il duro lavoro in palestra sta dando i suoi frutti” scrive un altro. E qualcuno, di fronte a tanta bellezza, prova a sdrammatizzare: “Questa donna non è reale. Deve mangiare solo insalata e pollo alla griglia”.

I segreti di bellezza dell’attrice

Dalla dieta al mascara preferito, passando per lo sport: Eva Longoria si prende cura di sé a 360 gradi, e spesso condivide sui social i suoi segreti di bellezza. Pur cercando di mantenere un regime alimentare equilibrato, la Gabrielle Solis di ‘Desperate Housewives’ è una buongustaia, e le piace molto concedersi dei piccoli piaceri a tavola. Avendo sposato la causa animalista, è stata vegana per un periodo di tempo, ma ha poi deciso di tornare ad un regime regolare, facendo comunque attenzione a non eccedere con zuccheri e alcol.

Eppure qualche peccato di gola qua e là se lo concede. Se da un lato ha spesso dichiarato di non essere una fan del junk food, Eva adora invece il vino, da sorseggiare accanto ad un buon tagliere di salumi e formaggi. Tra i suoi piatti preferiti anche la pizza e gli snack salati. Tutti da consumare, ovviamente, con moderazione.

Il lavoro in palestra, invece, non si limita alla sala pesi due volte alla settimana. La Longoria ha inserito nella sua fitness routine anche yoga e pilates e si mette spesso alla prova con degli esercizi al trampolino. A queste si aggiungono le attività di cardio: oltre alla corsa quando il tempo lo permette, l’attrice ama concedersi delle escursioni per mantenere allenato il corpo e dedicarsi anche alla scoperta di nuovi e inesplorati luoghi.

L’importante, ha spiegato in più occasioni, è non farsi sopraffare dalla pigrizia: “Tendiamo a pensare troppo alla nostra routine di allenamento, senza contare tutte le scuse che ci raccontiamo regolarmente, dal ‘non ho trovato la giusta palestra’ al ‘non ho gli attrezzi a casa’. La verità è che non c’è bisogno di nulla per fare movimento: occorre solo attivarsi e non posticipare”. E se lo dice lei, come non crederle.