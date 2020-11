Verissimo, Valeria Graci racconta la sua rinascita e lancia un messaggio alle donne

La puntata di Verissimo di sabato 21 novembre è stata interamente dedicata a donne forti e coraggiose, che hanno sofferto duramente, ma che hanno deciso di combattere la violenza raccontando la loro esperienza a Silvia Toffanin.

È il caso anche di Valeria Graci: l’artista ha raccontato per la prima volta la sua storia e lo ha fatto scegliendo il salotto di Canale 5. Valeria ha confessato di essere stata vittima di una vera e propria violenza psicologica da parte dell’ex marito. La fine della complicata storia d’amore col padre di suo figlio (Pierluigi, che ora ha 9 anni), è stata sofferta. La Graci ha infatti raccontato:

Ho subito violenza psicologica per diverso tempo. Per un periodo della mia vita mi sono sentita dire delle cose come “Sei una nullità” e ci ho creduto. Sono andata in analisi e sono stata aiutata dalle mie amiche e dai miei genitori.