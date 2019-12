U&D, Ida e Riccardo: l’emozionante proposta di nozze e la scelta di Maria

editato in: da

A Uomini e Donne va in scena la romantica proposta di nozze di Ida e Riccardo. Il cavaliere del Trono Over, dopo litigi e tante lacrime, ha deciso di combattere ancora una volta per il suo amore e di sorprendere la Platano con un anello. Al centro dello studio, come accade per le scelte del Trono Classico, Riccardo ha deciso di aprire il suo cuore a Ida.

Nelle scorse puntate la coppia era arrivata a un punto di rottura. Dopo le insinuazioni di Armando Incarnato riguardo un possibile tradimento e la convinzione di Gianni e Tina che il sentimento fosse finito, Ida e Riccardo si erano detti addio. Troppi problemi e contrasti che gli innamorati, nonostante il ritorno di fiamma, non sono riusciti a chiarire.

Ida infatti è ancora convinta che Riccardo non provi attrazione nei suoi confronti. Secondo la dama del Trono Over il cavaliere non ha nessun trasporto nei suoi confronti e questo danneggia il loro rapporto. Da parte sua Guarnieri lamenta un’aggressività della compagna dovuta ai contrasti del passato che non sembrano dimenticati.

Se l’ultimo incontro a Uomini e Donne si era concluso con un addio, nella nuova puntata dello show è cambiato tutto. Riccardo infatti ha deciso di fare a Ida un lungo discorso, affermando di essere pentito e di amarla ancora. “Ho sbagliato – ha detto -, ma sono venuto qui per cercare di rimediare in maniera definitiva”. Poco dopo ha tirato fuori dalla tasca della giacca una scatolina.

“Sei tu la donna della mia vita e volevo chiederti di sposarmi”, ha detto tirando fuori l’anello. Ida è rimasta senza parole e, visibilmente commossa, ha stretto le mani di Riccardo. Maria De Filippi ha colto la fragilità della donna e ha quindi proposto alla coppia di ballare un lento, per regalargli un momento di intimità.

Quando il ballo è iniziato però, Ida si è lasciata andare alla commozione. Riccardo l’ha abbracciata ed è uscito con lei fuori dallo studio. A quel punto la De Filippi ha deciso di contravvenire alle regole del programma e non ha continuato a seguire i due innamorati con le telecamere.