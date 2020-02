U&D, Ida e Riccardo si sono lasciati: l’addio prima delle nozze

editato in: da

Ida e Riccardo si sono lasciati. La relazione nata a Uomini e Donne sarebbe già finita nonostante la proposta di nozze avvenuta durante il Trono Over e approvata da Maria De Filippi. A scatenare i gossip un gesto di Guarnieri che sembra lasciare spazio a pochi dubbi.

Il cavaliere del Trono Over infatti ha cancellato tutte le foto su Instagram in cui appariva insieme a Ida e che raccontavano la loro storia d’amore. Una scelta piuttosto forte che confermerebbe l’addio fra i due. Da tempo la love story stava vivendo una profonda crisi che era stata raccontata dalla stessa Platano a Uomini e Donne. Ida aveva preso parte a una puntata dello show di Maria De Filippi, ma da subito era apparsa molto tesa e provata.

Quando le era stato chiesto di parlare di Riccardo era scoppiata a piangere, svelando che qualcosa fra i due non andava. In seguito nello studio c’era stato uno scontro fra gli innamorati che, per l’ennesima volta, avevano litigato. Una relazione, quella fra Ida e Riccardo, che ha vissuto nel corso del tempo diversi alti e bassi. Prima l’incontro a Uomini e Donne e la frequentazione, poi l’amore e la scelta di partecipare a Temptation Island.

La coppia era tornata insieme dopo il reality, ma i problemi avevano spinto entrambi a dire basta. Infine il ritorno di fiamma, nuove liti e il colpo di scena: la proposta di matrimonio di Riccardo in tv. Guarnieri aveva mostrato a sorpresa un anello per la Platano e lei, anche se con qualche esitazione, aveva detto sì. In seguito gli innamorati avevano lasciato Uomini e Donne in attesa delle nozze a cui avrebbe dovuto prendere parte anche Gemma Galgani, nei panni di testimone della sposa.

Ora però sembra che la situazione sia di nuovo precipitata. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma di certo Ida e Riccardo si sono allontanati. Guarnieri ha infatti eliminato da Instagram tutte le foto che lo ritraevano insieme alla compagna e ogni riferimento alla storia d’amore.