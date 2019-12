Tu Sì Que Vales, la finale: Belen stupisce ma la Ferilli la supera in eleganza

editato in: da

Giunge al termine la sesta edizione di Tu Sì Que Vales: lo show di Canale 5 ha incantato milioni di spettatori e salutarlo è quasi un piccolo dolore. La conduttrice, Belen Rodriguez, come sempre affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni è stata anche in questa occasione straordinariamente padrona della puntata, destreggiandosi tra siparietti e momenti di forte emozione.

A contribuire al successo di quest’ultimo appuntamento – e dell’intera stagione – sono stati anche i giudici: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari hanno avuto questa volta l’arduo compito di scegliere il vincitore assoluto tra Oleg Tatarynov, i Messoudi Brothers, i fratelli Garganelli, Patrizio Ratto, Barcode Company, Diego & Elena, Deadly Games, Valerio Zanché, Antonio De Luca e Giordano Concetti.

Riflettori accesi anche su di lei, la rappresentante della giuria popolare: l’incontenibile Sabrina Ferilli. L’istrionica attrice romana, questa volta seduta insieme agli altri giudici, ha dato il meglio di sé anche per l’ultimo atto di Tu Sì Que Vales, e c’è già chi spera che venga riconfermata per un’eventuale prossima edizione.

D’altronde proprio grazie alla presenza della Ferilli la sesta stagione del format dedicato ai migliori talenti del mondo si è tradotta anche in una vera e propria gara di stile: puntata dopo puntata Sabrina e Belen si sono tacitamente sfidate a colpi di look, dando vita ad ampie discussioni tra le fashion addicted e le trendsetter.

La finale non è stata da meno: per l’occasione, Belen Rodriguez ha indossato un abito davvero mozzafiato. Lungo, caratterizzato da uno spacco profondo e ben aderente il vestito gioca con le trasparenze e ha certamente evidenziato il fisico splendido della showgirl argentina, ma forse era un po’ troppo. Probabilmente, proprio per compensare una scelta così particolare, Belen ha optato per un trucco leggero e per una pettinatura liscia, senza indossare gioielli – a eccezione di un semplice paio di orecchini.

Se la Rodriguez ha sempre optato per miniabiti o vestiti particolarmente sexy, Sabrina Ferilli si è distinta per le sue scelte spesso chic. Anche per la puntata finale di Tu Sì Que Vales, l’attrice romana ha scelto un look decisamente raffinato. Camicetta bianca con una scollatura a V, pantaloni neri e décolleté dal tacco vertiginoso non sono l’hanno resa una vera regina di stile ma hanno fatto sì che superasse in eleganza la bella conduttrice.

Oltre alle sfide a colpi di stile, la puntata finale di Tu Sì Que Vales ha riservato agli spettatori anche momenti di intrattenimento, come quelli che hanno visto protagoniste Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Le due, tra il serio e il faceto, si sono emozionate e riconosciute reciproca stima e dimostrate affetto. Protagonisti sono stati però i concorrenti, che esibizione dopo esibizione hanno aumentato la suspance fino ad arrivare all’ambito momento della premiazione, con tanto di coriandoli e musica trionfale.