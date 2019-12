Tu Sì Que Vales, Belen perfetta con il look floreale. La Ferilli osa con le trasparenze

editato in: da

Prosegue alla grande la sesta edizione di Tu Sì Que Vales: ogni sabato sera il programma di Canale 5 tiene milioni di telespettatori incollati allo schermo. Al timone c’è sempre lei, la brillante Belen Rodriguez, che insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni tiene le redini di ogni puntata mostrandosi sempre più a suo agio, perfettamente calata nelle vesti di padrona di casa.

Insieme a lei brillano anche i giudici, che con le loro battute e le loro emozioni amplificano l’effetto che ogni performance ha sul pubblico: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari seguono e valutano con entusiasmo artisti (o aspiranti tali) provenienti da tutto il mondo.

E poi c’è lei, new entry di quest’anno, primadonna straordinaria che con il suo fascino tiene testa alla Rodriguez: Sabrina Ferilli, a capo delle giuria popolare. Puntata dopo puntata l’attrice e la signora De Martino danno vita a delle (non dichiarate e amichevoli) gare di stile: delle sfide a colpi di look che non solo tendono a ispirare le fashion addicted presenti tra il pubblico a casa e in studio, ma che contribuiscono a tratteggiare le esuberanti personalità della conduttrice e dell’attrice.

Durante l’ultima puntata, Belen ha optato per una gonna a stampa floreale, lunga al ginocchio, con uno spacco vertiginoso che ha regalato agli spettatori uno scorcio mozzafiato delle sue splendide gambe. Sopra ha indossato invece un top viola a maniche lunghe, di un colore che richiamava quello dei fiori stampati sulla gonna. L’ampia scollatura che le ha lasciato le spalle scoperte non ha fatto altro che enfatizzare le forme perfette della showgirl.

La sua è stata una scelta molto diversa da quella dello scorso sabato, che aveva fatto storcere un po’ il naso ma che non le ha tolto neanche un pizzico dello splendore che porta tutti a tenerle gli occhi incollati addosso.

La Ferilli, invece, ha scelto un look davvero sorprendente. Ha infatti indossato una gonna nera di pelle con un bello spacco ad esaltare la sua giunonica forma, abbinandola a una camicetta nera trasparente con pois rossi, dalla quale si intravvedeva il reggiseno nero. Un outfit molto azzeccato, che ha lasciato tutti senza fiato.

A prescindere dal look scelto, comunque, le due regine del sabato sera di Mediaset hanno ancora una volta conquistato il pubblico con il loro modo di fare e per il simpatico modo con cui hanno interagito con i performer. Quali sorprese ci riserveranno nelle prossime puntate?