The Winx Saga: cast, data, trama e trailer

C’è senza dubbio grande attesa per l’esordio di Fate: The Winx Saga, il live action ispirato al cartone animato italiano che ha fatto innamorare grandi e piccini. Nel trailer, rilasciato da Netflix per annunciare la data d’uscita della serie tv, ci sono tutti gli ingredienti per emozionare il pubblico.

Fate: The Winx Saga trae spunto dal cartone animato di Iginio Straffi, che ha portato sui nostri schermi le avventure di alcune giovanissime fate dai poteri straordinari. La serie tv targata Netflix sarà disponibile sulla piattaforma di streaming on demand a partire da venerdì 22 gennaio 2021, con i suoi sei episodi pronti a lasciare tutti senza fiato. La trama, d’altronde, promette davvero grandi sorprese: siamo in un mondo parallelo a quello nel quale viviamo, un luogo magico dove tutto può succedere.

Nell’Oltre Mondo c’è una scuola molto particolare, un’istituzione preclusa ai comuni mortali, dove da migliaia di anni giovani fate vengono addestrate alle arti magiche. È proprio qui che le nostre eroine si incontrano: Bloom, giovane protagonista della serie tv, è una studentessa timida e generosa, molto diversa dalle altre. Cresciuta nel mondo degli umani, ha tra le sue mani un potere terribile, che dovrà imparare a controllare per evitare che possa causare enormi tragedie.

L’unico modo in cui Bloom potrà riuscire a gestire i suoi incredibili poteri consiste nell’avere pieno controllo delle proprie emozioni. Ma la giovane fata è un’adolescente come tante altre, alle prese con i piccoli problemi che la accomunano ai ragazzi della sua età: incomprensioni, difficoltà e i primi, fortissimi palpiti d’amore. Inoltre, assieme alle sue amiche Stella, Aisha, Terra, Musa e Beatrix, dovrà affrontare i mostri che affollano il suo mondo magico.

La serie tv Fate: The Winx Saga è firmata da Brian Young, che ha al suo attivo diversi successi, tra cui The Vampire Diaries. Anche il cast è sorprendente: il ruolo da protagonista è di Abigail Cowen, giovane attrice che ha debuttato negli Stati Uniti in quello che era un adattamento della fortunata saga di Braccialetti Rossi. Al suo fianco ci sono Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum e Sadie Soverall.

Per quanto riguarda i ruoli maschili, la serie tv ha ingaggiato diversi giovani attori di successo: tra gli altri, ricordiamo Freddie Thorp, Theo Graham e Danny Griffin – quest’ultimo ha avuto una parte nel film The Gentlemen, accanto a star quali Matthew McConaughey e Hugh Grant.