Matthew McConaughey, autobiografia choc: “Violentato da un uomo a 18 anni”

A vederlo oggi, attore affermato e pluripremiato, con un Oscar vinto nel 2014, padre e marito appagato, sex symbol amatissimo ancora a 51 anni (classe 1969), nessuno immaginerebbe mai che Matthew McConaughey nascondesse dietro il suo sorriso irresistibile, la sua aria sempre allegra e scanzonata, una infanzia e adolescenza difficili e traumatiche, segnate dal rapporto tumultuoso tra i genitori, ricatti sessuali e addirittura uno stupro subito a 18 anni.

L’attore texano si è messo a nudo nella sua autobiografia, Greenlights, dove racconta proprio tutto, senza pudore né vergogna: dal padre violento che ruppe più volte le dita delle mano alla madre durante i loro litigi ai ricatti sessuali subiti a 15 anni fino al drammatico stupro a 18.

Scrive l’attore nella sua autobiografia:

Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel sesso pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così. Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice