Temptation Island, Ilaria Teolis fidanzata dopo l’addio a Massimo

Ilaria Teolis si è fidanzata dopo l’addio a Massimo Colantoni a Temptation Island. La giovane modella ha svelato su Instagram di essere di nuovo innamorata. Il fortunato è Andrea Cirillo con cui è uscita allo scoperto nel corso della prima cinematografica di Jojo Rabbit. La coppia si è scambiata un tenero bacio sul red carpet, confermando l’inizio della relazione.

Nelle Stories di Instagram, Ilaria ha svelato di essere molto felice. “Io sto bene in questo periodo – ha chiarito ai follower -, mi andava di condividerlo con voi. Sto molto, molto, molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua. Perciò stiamo zitte, vediamo come andrà insomma! Metti che qualcuno me la tira”.

Qualche settimana fa Ilaria aveva postato su Instagram la prima foto in coppia con Andrea Cirillo, raccontando il loro romantico viaggio in Egitto. “Mi auguro di essere felice – aveva scritto -, di essere serena, di diventare donna, di crescere ancora… di vivere nuove avventure con le amiche che mi sono scelta, ma soprattutto di iniziarlo con te, la scoperta più bella che potessi fare”.

Ilaria Teolis sembra aver archiviato per sempre la storia d’amore con Massimo Colantoni. La coppia aveva partecipato al reality di Maria De Filippi per mettere alla prova una relazione che stava vivendo un periodo di crisi. Nel falò finale di fronte a Filippo Bisciglia la coppia si era detta addio.

Dopo il confronto acceso oggi Massimo è legato a Sonia Onelli, tentatrice conosciuta proprio a Temptation Island Vip, mentre Ilaria ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo fidanzato. Di recente anche una ex coppia della trasmissione di Maria De Filippi era tornata a far parlare di sè. Arcangelo Bianco infatti aveva svelato di pensare ancora a Nunzia Sansone dopo il doloroso addio nel reality e di non escludere un ritorno di fiamma con lei.