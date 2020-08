Temptation Island, Anna dedica un tatuaggio al reality e Andrea la sorprende su Instagram

editato in: da

Anna su Instagram svela la sorpresa romantica di Andrea e celebra l’avventura di Temptation Island con un tatuaggio. Terminato il reality condotto da Filippo Bisciglia, la Boschetti ha deciso di farsi un tattoo per ricordare l’esperienza nel villaggio in Sardegna. Si tratta di una piccola palma sul braccio con il numero 7 che indica l’edizione. Anna è stata senza dubbio tra i protagonisti più discussi dello show, soprannominata da Lorenzo Amoruso “la burattinaia” per il suo comportamento nei confronti del compagno.

Prima di entrare a Temptation Island infatti Anna aveva svelato di sognare un figlio e il matrimonio con il fidanzato, molto più giovane di lei, ma di aver sempre ricevuto da lui un netto rifiuto. Per questo nel corso del reality ha cercato a tutti i costi di provocare la gelosia di Andrea. Dopo un falò decisamente acceso, i due hanno però abbandonato insieme la trasmissione. “Volevo farti soffrire – ha ammesso lei -, volevo farti capire cosa avresti perso, volevo che stessi male. Non fai abbastanza l’uomo. Certo che devo fare da uomo e da donna”. Parole che hanno fatto infuriare il 27enne: “Mi hai fatto passare come un ragazzino, come uno che stava a casa tua a scrocco. L’ho fatto ma poi ho cominciato a pagare? Gennaio e febbraio hai lavorato? Chi ti dava i soldi a fine mese? Quindi che dici? Mi hai fatto passare per quello che non sono. Mi sono preso un pacchetto grande ma l’ho fatto col cuore perché sono innamorato”.

Il confronto è continuato, anche grazie all’intervento di Filippo Bisciglia. “Dopo quello che ho visto avrei dovuto lasciarti stare qui, perché tu hai goduto a farmi stare male”, ha chiarito Andrea, ma alla fine a prendere una decisione è stata Anna: “Filippo esco con lui”, ha detto prima di baciarlo. La coppia è stata aspramente criticata su Instagram e in molti si sono scagliati contro Anna, non approvando il suo comportamento verso il fidanzato.

Nonostante le critiche i due sembrano aver superato alla grande la prova di Temptation Island. A differenza di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che hanno momentaneamente lasciato i social per chiarirsi in privato, Anna è attivissima su Instagram dove posta spesso video e foto. Nelle ultime Storie ha raccontato di essersi fatta un tatuaggio per ricordare il reality di Maria De Filippi e ha rivelato il lato romantico di Andrea, che l’ha sorpresa con rose rosse, musica soft e candele per una serata a due.