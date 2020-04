Tallulah Willis, rasata come mamma Demi Moore in “Soldato Jane”

editato in: da

Tallulah Belle, terzogenita di Demi Moore e Bruce Willis, sta trascorrendo la quarantena insieme a mamma, papà e sorelle Rumer e Scout nel bellissimo ranch di famiglia in Colorado.

Una quarantena da famiglia allargata, che diventa occasione per spulciare i ricordi di una vita, sistemando le vecchie foto (poi postate su Instagram), divertenti travestimenti collettivi e, come tutti, sessioni di hair-stylist fai da te.

Nel caso di Tallulah, diventa occasione per rasarsi a zero (non è la prima volta, per l’irrequieta rampolla vip). L’operazione, ripresa e postata sui social, è stata eseguita dalla sorella maggiore Rumer, sotto la diretta supervisione di papà Bruce.

Il risultato? La fotocopia di mamma Demi, ai tempi del film cult “GI Jane”, ovvero “Soldato Jane” di Ridley Scott, quando la bellissima attrice sacrificò realmente la lunghissima chioma corvina, suo marchio di fabbrica, per una rasata a zero. Con tanto di video che fece, ai tempi, il giro del mondo.