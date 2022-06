Suzy Cortez, chi è la modella che ha smascherato Piqué (e che vuole aiutare Shakira)

La storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué è giunta al capolinea, tra luci e ombre. Erano una delle coppie più belle dello showbiz, una di quelle che credevamo sarebbero durate per l’eternità. Ma, come sempre, ci sono degli aspetti delle star che non conosciamo, o che non possiamo lontanamente immaginare. Una delle ipotesi che più abbiamo letto negli ultimi giorni è di un eventuale tradimento da parte di Piqué: a parlare è Suzy Cortez, che ha scelto di rompere il silenzio sulla vicenda.

Suzy Cortez, le rivelazioni su Gerard Piqué e l’aiuto a Shakira

A seguito delle voci e delle indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane, e soprattutto dopo l’annuncio ufficiale della separazione, Suzy Cortez ha voluto rilasciare un’intervista importante, aggiungendo segreti e dettagli alla storia con Gerard Piqué. La modella, infatti, ha raccontato che il calciatore non si è mai comportato in modo corretto con lei e che le ha inviato dei messaggi compromettenti di nascosto.

“Questo non vale niente: è stato lui che mi ha mandato più di un messaggio diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non meritava questo“. E proprio per la cantante colombiana ha deciso di parlare alla stampa: per metterla in guardia e per aiutarla a capire la situazione.

Piqué, stando alle dichiarazioni di Suzy Cortez, avrebbe iniziato a inviarle dei messaggi piuttosto espliciti. Le avrebbe scritto sia sul numero di cellulare che su Instagram, chiedendole un incontro. “Mi ha sempre detto che era geloso dei miei tributi a Messi”. Alla fine, ha aggiunto di non aver detto mai nulla per rispetto nei confronti di Shakira: “Ora sono pronta a parlare“.

Chi è Suzy Cortez

Suzy Cortez è una modella e influencer originaria del Brasile: è nata a San Paolo. La sua fama mondiale deriva a seguito della vittoria del titolo di Miss Bum Bum, che è riuscita a portare a casa due volte: la prima nel 2015 e in seguito nel 2019. Agli inizi della sua carriera, la Cortez è stata un avvocato penalista: solo tempo dopo ha scelto di perseguire la strada del mondo della moda. Molto timida e riservata agli inizi, con il tempo è riuscita ad acquisire maggiore fiducia in se stessa, decidendo di partecipare ai concorsi e agli eventi di bellezza.

L’annuncio della separazione tra Shakira e Gerard Piqué

Dopo le indiscrezioni sul tradimento, condivise dal magazine El Periodico, Shakira e Gerard Piqué hanno annunciato la separazione: “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la comprensione”.

Stando alle informazioni, la cantante lo avrebbe beccato insieme a un’altra: la coppia, che si era conosciuta nel 2010, ha avuto due figli insieme, Milan nel 2013 e Sasha nel 2015. Purtroppo, le indiscrezioni si sono rivelate vere: speriamo che Shakira possa trovare pace e sostenere i suoi figli in questo momento difficile per la famiglia.