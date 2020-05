Striscia, Vittorio Brumotti aggredito: su Instagram svela cosa è accaduto e come sta

editato in: da

Vittorio Brumotti si racconta sul canale Instagram di Striscia la Notizia dopo l’aggressione subita a Milano e il ricovero in ospedale. Dal 2017 l’inviato dello show di Antonio Ricci racconta le attività di spaccio in diverse città. Una scelta che, più di una volta, l’ha messo in situazioni di pericolo.

Come nella giornata di sabato 23 maggio, quando Brumotti è stato aggredito e colpito al volto con un bastone. L’inviato di Striscia ha perso conoscenza per qualche secondo e in seguito, grazie all’intervento dei Carabinieri e del 118, è stato trasportato in ospedale. Arrivato al Niguarda di Milano in codice verde, Vittorio ha poi firmato per uscire e su Instagram ha raccontato la brutta esperienza vissuta nella capitale meneghina.

“Amici di Striscia, sto bene – ha spiegato in un video -. Oggi è andata un po’ così. Mentre documentavo l’ennesimo spaccio in pieno centro di Milano, fiumi di cocaina, dove ho documentato quasi 70 spacciatori che vendono morte sotto gli occhi di tutti, ad un certo punto, hanno iniziato a lanciare pietre, bottiglie. Per far sì che nessuno si facesse male, mi sono allontanato, ma si sono organizzati e sono arrivati di colpo, rubandomi l’attrezzatura, prendendo il mio bastone, spaccandomelo sulla mascella. Per fortuna, sono fatto di vibranio e sto bene. Hanno cercato di intimorirmi, ma andiamo avanti, andremo avanti perché la droga è una m***a. Sto bene, ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno in tv”.

Classe 1980, Brumotti fa parte della squadra di Striscia la Notizia dal 2008. Proprio durante la sua avventura con il tg satirico, aveva conosciuto Giorgia Palmas. La storia fra i due, durata diversi anni, si è conclusa nel 2017. Oggi Vittorio è legato all’ereditiera Annachiara Zoppas, mentre l’ex velina aspetta il primo figlio da Filippo Magnini, con cui sta progettando le nozze.

Poco dopo, sul sito di Striscia la Notizia, Brumotti ha raccontato altri dettagli dell’aggressione, tranquillizzando i fan. “Mi hanno colpito al volto in modo violento – ha chiarito il campione di bike trial -. Mi sono spaventato parecchio. L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda. Voglio rassicurare tutti – ha concluso -: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”.