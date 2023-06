“Lite furiosa tra Stefano De Martino e Gigi D’Alessio”. La loro replica

In molti hanno avuto la possibilità di assistere in televisione (o di vivere in prima persona) la festa Scudetto del Napoli. Un momento gioioso per la città, in festa con gli Azzurri. Ma nel dietro le quinte, secondo l'account social Pipol TV, si sarebbero verificati alcuni avvenimenti interessanti, come la presunta lite tra Gigi D'Alessio e Stefano De Martino. Ma è davvero così?

"Prima della festa del Napoli c'è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)", ha scritto il portale su Instagram. Il motivo del litigio? "Dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un'artista che De Martino non voleva sul palco. (...) La proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti".

Nessun ulteriore dettaglio, soprattutto sull'identità dell'artista. In prima battuta il silenzio, e poi la smentita in prima persona, sia da parte di De Martino che di D'Alessio, che hanno scelto di condividere una story su Instagram in videochiamata, cantando insieme Una notte al telefono. Il duo ha messo, dunque, subito un punto alla questione, evitando ulteriori polemiche o indiscrezioni. Tra sorrisi e complicità, entrambi hanno dimostrato che sono uniti e che non c'è alcuno screzio.

Stefano De Martino e Gigi D'Alessio smentiscono la lite su Instagram

La presunta lite "durissima" dietro le quinte non sarebbe mai avvenuta. Prima dello show allo Stadio Maradona, dove in ogni caso i due si sono anche abbracciati in pubblico, esultando per la vittoria della loro città, il clima di festa non sarebbe stato affatto rovinato da una discussione. Intervenire in prima persona è stata la mossa più saggia da fare, anche per evitare di rovinare i rapporti in pubblico.

Del resto, la presunta lite è diventata subito virale, un po' come il "gelo" di cui si è discusso tra Emma Marrone e De Martino, grande protagonista dell'evento del Napoli, ma anche - purtroppo - del chiacchiericcio. Abituato, ormai, alle dinamiche, non è la prima volta che sceglie di mettere un freno alle indiscrezioni, dal momento in cui ha seguito la Marrone per smentire qualsiasi "fuga" dal palco.

"È stata un’esperienza meravigliosa, un’esperienza e un’energia incredibile, mi dispiace solo che sto leggendo degli articoli che fanno abbastanza ridere. In realtà non c’è nessun gelo. Stefano è stato bravissimo, ha retto una serata da cinquantamila spettatori. Sono tanto orgogliosa di lui. (...) Non scapperei mai da una persona a cui voglio bene", ha detto Emma nelle sue stories su Instagram, seguita a ruota da De Martino. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.