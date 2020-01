Simona Ventura si confessa, dall’Isola a Giovanni Terzi. E su Instagram riunione di famiglia

editato in: da

Simona Ventura torna a raccontarsi nello studio di Piero Chiambretti. Ospite di La Repubblica delle Donne, la conduttrice ha parlato di Giovanni Terzi e dell’Isola dei Famosi. Il 2020 sarà un anno importante per la presentatrice che convolerà a nozze con il giornalista. Si tratta del secondo matrimonio per la lei che, a 54 anni, è certa di aver trovato l’uomo giusto per lei.

“Non abbiamo ancora una data, sarà una sorpresa – ha chiarito la Ventura -. […] Fra noi è stato un colpo di fulmine totalmente inaspettato. Uscivo da una storia molto lunga, pensavo di stare da sola e di riacquistare la mia indipendenza e libertà. Invece l’imprevisto è successo a casa di amici. Una mia amica mi chiese se poteva invitarlo e a lui chiese la stessa cosa su di me. Dopo cena, cominciai a pensare a lui, mi aveva regalato il suo libro e cominciai a leggerlo, ho pensato di essere stupida, ma ho capito che qualcosa non andava. Passai la notte sveglia e la mattina chiamai la mia amica chiedendo il numero di Giovanni”.

Super Simo ha poi raccontato il suo ritorno in televisione come concorrente dell’Isola dei Famosi. Nel reality la Ventura visse momenti difficili, partecipando anche all’ormai celebre lotta nel fango con Mercedesz Henger, diventata la sua rivale in Honduras.

“Fu il punto più basso – ha detto a Chiambretti -. Mi incrinai una costola, però questa cosa così brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ero un po’ imborghesita ed ero finita in un vortice di solitudine, anche per colpa mia, ma ero circondata da un’energia negativa. La trasmissione fu feroce con me, però da quel 2016 mi sono riavvicinata al pubblico e da allora non mi sono più fermata”.

Oggi la Ventura sta vivendo un momento particolarmente felice. Non solo grazie ai successi televisivi, ma anche ai suoi cari. La conduttrice infatti ha recuperato il rapporto con Stefano Bettarini e l’ex marito ha creato un bel legame con Giovanni Terzi. Su Instagram il giornalista ha postato una foto che racconta una serata in famiglia con l’ex calciatore e la fidanzata di lui, Nicoletta Larini, Super Simo, i figli Giacomo e Caterina e il figlio di Terzi. “L’unione fa la forza”, il commento allo scatto che vale più di mille parole.