Che fine ha fatto Simona Marchini di Quelli della Notte

Nota conduttrice televisiva, una delle più amate degli anni ’80, Simona Marchini è famosa anche la sua carriera di attrice.

Nata il 19 dicembre del 1941, figlia dell’imprenditore Alvaro Marchini, presidente dell’A.S. Roma negli anni Settanta, ha conseguito la laurea in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza di Roma. È stata sposata con Franco Cordova, capitano della squadra giallorossa in quegli anni.

In una intervista a Vieni da Me, l’attrice ha confessato: “Papà era rassegnato: gli era molto simpatico Ciccio, ma era una situazione un po’ imbarazzante. Lui mi corteggiò come un gentiluomo dell’Ottocento: è stato romanticissimo. Io arrivavo da una storia tritata, avevo voglia di vivere una cosa fresca e giovane. E soprattutto una famiglia con mia figlia”.

La Marchini infatti, era reduce dal matrimonio con il barone Roberto Paolopoli, dal quale è nata la figlia Roberta. Dopo un tira e molla, la donna e il calciatore sono convolati a nozze: “Dopo un anno l’ho sposato, al matrimonio sono arrivati in massa i tifosi della Roma: un inferno, c’erano tutti i cartelloni fuori dalla chiesa”.

Dopo la fine del suo matrimonio con Cordova, all’inizio degli anni ’80, Simona ha cominciato la sua carriera d’attrice, esordendo in tv con il personaggio di Iside Martufoni, nella trasmissione A tutto gag.

Nel 1985 arriva il grande successo: partecipa a Quelli della Notte, al fianco di Renzo Arbore. Diventerà poi uno dei volti della Rai, conducendo dal 1989 Piacere Rai Uno, con Piero Badaloni e Toto Cutugno.

La recitazione però ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella sua vita: una passione che l’ha accompagnata fin da bambina. La prima proposta professionale per la Marchini arrivò quando aveva 16 anni dal regista Elio Petri, ma il padre si oppose. La seconda dal regista Marco Ferreri, per il film La cagna, ma saltò tutto quando un piccolo incidente le ha impedito di entrare a far parte del cast. Fu l’amica Delia Scala a far avverare il suo sogno, proponendole un provino: fu così che venne scelta per il varietà A tutto gag.

Da allora ha preso parte a diverse serie tv di grande successo, come Don Matteo e Un Medico in famiglia. Ha lavorato anche per il cinema: l’ultima pellicola che la vede tra i protagonisti risale al 2018, Notti magiche di Paolo Virzì.

Negli ultimi anni ha coltivato la sua passione per il teatro, curando anche la regia di molti spettacoli. Artista a tutto tondo, dal 1985 ha rilevato e gestisce una galleria d’arte a Roma.