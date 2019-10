Sara Tommasi torna in tv, la preoccupazione dei fan dopo l’indiscrezione

editato in: da

Sara Tommasi non ha di certo alle spalle una storia semplice. Una ragazza bellissima e brillante, laureata alla Bocconi di Milano con il massimo dei voti in Economia e Management, ma ricordata per fatti che, purtroppo, non le rendono giustizia. Una passione smodata per il mondo dello spettacolo, infatti, la porterà a scelte sbagliate e a cadere in un baratro difficile da risalire.

Nonostante la laurea, la quasi perfetta conoscenza di quattro lingue, Sara Tommasi ha come unico desiderio quello di finire sotto i riflettori, di essere riconosciuta, ammirata, amata. Fa il suo primo passo da giovanissima, a soli 17 anni, con Miss Italia, senza raggiungere il titolo. Inizia, però, a lavorare come valletta per diverse trasmissioni. Una gavetta, insomma, comune a molte donne.

Quelli del calcio, Veline, Paperissima, l’Isola dei Famosi, fiction e qualche film al cinema le fanno assaporare, seppur per poco, ciò che ha sempre desiderato. Quello che accade dopo, però, ha segnato in maniera indelebile la sua vita. Processi, film a luci rosse e compagnie poco raccomandabili le hanno fatto vivere il periodo più buio della sua vita che finisce con un ricovero e con l’ammissione di soffrire di un disturbo bipolare. La Tommasi, presa consapevolezza delle sue problematiche, prova a prendere di nuovo in mano le redini della sua vita e inizia a curarsi.

Oggi, Sara Tommasi, torna a raccontarsi. Questa volta nel salotto serale di Barbara D’Urso. Ma è proprio un’indiscrezione, rilevata da Dandolo a poche ore dal programma Live – Non è la D’Urso a risvegliare la preoccupazione dei fan:

E stasera su Canale 5 troverete […] una intervista a Sara Tommasi che purtroppo negli ultimi mesi ha rinunciato alle cure ed è in un momento molto difficile.

Parole che arrivano direttamente da un post su Instagram di Alberto Dandolo e che non può che mettere in allarme. Vedere la Tommasi di nuovo felice, infatti, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, soprattutto chi per lei auspicava un ritorno alla normalità e una vita serena e piena di amore. Dopo le ultime notizie sulla gravidanza interrotta, questa nuova indiscrezione sembra confermare nuovi momenti difficili per Sara.

Nel faccia a faccia con la D’Urso Sara Tommasi ha ripercorso la sua storia, la vita compromessa dalle sostanze stupefacenti, l’intervento salvifico della madre e il periodo di riabilitazione. Ha, poi, dichiarato la forte volontà di riprendere in mano il suo destino, rinunciando, almeno per il momento, alle relazioni romantiche.

Per tutto il resto della sua vita dovrà avere a che fare con il bipolarismo e, per questo, assume ancora farmaci. Le parole della Tommasi, pertanto, smentiscono l’indiscrezione di Dandolo. Sara, grazie all’aiuto della sua famiglia, sembra aver finalmente ripreso a vivere. E noi non possiamo che augurarle gioia e felicità.