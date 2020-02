Sanremo 2020, Emma Marrone svela cosa accade dietro le quinte

editato in: da

Emma Marrone svela cosa accade dietro le quinte di Sanremo 2020, regalando ai fan di Instagram un video strepitoso. La cantante, reduce dall’emozione del Festival, ha voluto raccontare le sue giornate nella città dei fiori, fra risate, tensione e canzoni. Come è noto Emma ha preso parte alla prima serata della kermesse ed è salita sul palco dell’Ariston in due occasioni.

Prima insieme al cast di Gli anni più belli, il film di Gabriele Muccino in cui ha recitato accanto a Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Emma è stata accolta da un lungo applauso del pubblico e poco dopo è tornata insieme ad Amadeus per cantare sul palco di Sanremo 2020. Il destino e il cuore della cantante è legato a doppio filo alla kermesse.

La Marrone infatti non ha solo vinto il Festival, ma l’ha anche presentato con Arisa e Carlo Conti. “Per me è un onore essere qui – ha detto l’ex star di Amici -, mi tremano le gambe sarò onesta Sanremo è la musica, è la musica italiana, siamo noi, è la musica dal vivo, dobbiamo esserne orgogliosi”. Nel video pubblicato su Instagram scopriamo Emma intenta a prepararsi per salire sul palco dell’Ariston. La cantante non nasconde l’ansia e l’emozione, confidandosi con amiche e assistenti.

La vediamo poi abbracciare Vincenzo Mollica e scherzare con Fiorello, prima di provare una parte del suo intervento per presentare il film di Gabriele Muccino. “Vi dedico tutto! Grazie – ha scritto l’artista salentina -. La vostra Emma”. A commentare la clip tantissimi fan della cantante che hanno apprezzato la sua performance, ma anche Elisabetta Canalis che ha scritto un tenero messaggio alla Marrone.

“Questo video è pazzesco – si legge -, mi fa venire in mente tanti ricordi, ti meriti tutto Emmina”. Anche la Canalis infatti è stata più volte all’Ariston con grande successo.