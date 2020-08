editato in: da

Riccardo Scamarcio rompe il silenzio dopo la nascita della figlia, frutto della sua unione con Angharad Wood. Poche settimane fa la manager ha dato alla luce un bambina, rendendo l’attore papà per la prima volta. Una gioia enorme per Riccardo che, come è giusto, ha voluto vivere questa emozione lontano dai riflettori. Ospite di Marateale, rassegna cinematografica che si tiene a Maratea, Scamarcio ha risposto alle domande di chi voleva saperne di più sulla sua vita privata.

L’attore ha ribadito la volontà di proteggere la privacy della neonata e della compagna. “No comment”, è stata la replica a chi voleva avere qualche dettaglio sulle prime settimane da papà. L’unica informazione sfuggita a Riccardo riguarda il nome della piccola, che i genitori avrebbero scelto di recente. “Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico”, ha ribadito. Talentuoso, famosissimo, ma estremamente riservato, Scamarcio è apparso raggiante e felice, pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

In passato l’attore ha vissuto una lunga relazione con la collega Valeria Golino che si è conclusa proprio quando si parlava di figli e di nozze. I due non hanno mai specificato i motivi dell’addio, ma sono rimasti in buoni rapporti, tanto che in seguito hanno anche lavorato insieme. “Potremmo mandarci af*****o anche domani – aveva spiegato lui alla presentazione del film Euforia -. Abbiamo fatto il film insieme, ok. Ma chissà cosa succederà. Lei è più intelligente di me, anche più sensibile. Io sono una testa di c***o […] È una sconfitta – aveva aggiunto parlando della rottura -. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito. Le persone smettono di vedersi – aveva aggiunto -, ma la storia continua anche senza di loro”.

Angharad Wood, nuova compagna di Scamarcio, assomiglia molto alla Golino. Ha origini inglesi e si divide fra l’Italia e Londra. Nella City dirige l’agenzia Tavistock Wood che gestisce l’attività di attori e scrittori. La coppia si sarebbe conosciuta nel 2016, poco dopo l’addio di Riccardo a Valeria con cui ha diviso oltre dieci anni della sua vita. Attualmente i due vivono a Roma, città in cui hanno comprato casa e dove è nata la loro prima figlia.