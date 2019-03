Pomeriggio Cinque, rissa sfiorata in diretta tv fra la Marchesa e Maria Monsè

editato in: da

Nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai terminato, le due donne continuano a farsi la guerra. Se nel corso del programma condotto da Ilary Blasi, nello show di Barbara D'Urso sono state protagoniste di una rissa sfiorata.

Tutto è iniziato quando Maria Monsè, vestita con un abito da sposa tutto pizzi e merletti, è entrata in studio per raccontare la sua quarta cerimonia di nozze. Durante il dibattito Daniela Del Secco D’Aragona ha stuzzicato la nemica: “La signora sul web viene chiamata la bella porcella” ha detto.

L’attrice ha risposto a tono: “Lei è una donna disperata – ha replicato e tirando fuori uno specchio ha aggiunto -. Ti sei descritta molto bene”. A qual punto la Marchesa D’Aragona si è infuriata. Si è alzata e ha strappato lo specchio dalle mani di Maria Monsè: “Deve stare zitta, come si permette” ha gridato. Il suo comportamento però non è piaciuto a Barbara D’Urso, che ha immediatamente cercato di sedare gli animi. “Non mi piace, cerchiamo di restare ognuno al suo posto o non la invito più – ha detto la presentatrice -. Le mani no, per educazione”.

Non è la prima volta che le due donne si scontrano in diretta tv, già in passato erano state protagoniste di un acceso scontro durante il Grande Fratello Vip, coinvolgendo anche Perla Maria, la figlia di Maria Monsè. La ragazza ha solamente 13 anni, ma è già una baby star. Più volte è stata ospite di Pomeriggio Cinque insieme alla madre, raccontando il suo sogno di diventare una stilista famosa e di lavorare nel mondo dello spettacolo. La baby Monsè ha già una boutique in Sardegna e sta cercando di costruirsi una solida carriera. “Ho anche incontrato Chiara Ferragni e Fedez! – aveva svelato qualche tempo fa alla D’Urso -. Io e le mie amiche abbiamo chiesto loro una foto. Abbiamo un po’ chiacchierato”.