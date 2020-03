Perché è famoso Edoardo Pesce

editato in: da

Attore di successo e volto del cinema italiano, Edoardo Pesce è un artista a tutto tondo, in grado di entrare nei panni di personaggi molto diversi, dai più leggeri a quelli drammatici. Nella sua carriera figurano numerosi film, da Viva l’Italia di Massimiliano Bruno a Tommaso di Kim Rossi Stuart, l’abbiamo visto anche in Fortunata di Sergio Castellitto e Cuori Puri di Roberto De Paolis.

Classe 1979, è originario di Roma ed si è fatto conoscere dal grande pubblico anche grazie a fiction cult come I Cesaroni, Il cacciatore e Io sono Mia. “Sono nato nel ’79 a Tor Bella Monaca, periferia romana non ancora pericolosa – ha raccontato parlando della sua infanzia -. Allora era campagna, punteggiata da casette a due o tre piani costruite dai capifamiglia per le generazioni a venire. Un paesino, dove ho trascorso un’infanzia schermata e protetta, circondato da famigliari e amici”.

Nel 2018 ha conquistato il Nastro d’Argento e il David di Donatello come miglior attore non protagonista, per il ruolo di Simone in Dogman. La sua interpretazione nella pellicola di Matteo Garrone, dove ha vestito i panni dell’uomo ucciso dal Canaro della Magliana, gli ha permesso di mostrare tutto il suo talento.

Fra i ruoli di maggiore successo di Edoardo Pesce c’è senza dubbio anche quello di Alberto Sordi. Permette? Alberto Sordi è una pellicola diretta da Luca Manfredi che celebra i 100 anni dalla nascita del grande attore. Nonostante sia un attore molto conosciuto, Pesce non ha mai svelato nulla della sua vita privata ed è sempre stato molto attento a proteggere la sua privacy.

“Sto frequentando una persona da un po’ di tempo, e ci sto bene, anche perché non c’entra nulla con il mondo del cinema – aveva svelato qualche tempo fa a Elle -. Credo in quello che canta David Bowie in Heroes, i delfini che procedono insieme, ma in parallelo, ognuno seguendo la propria scia”.