Perché è famosa Katia Greco

editato in: da

Talentuosa e star di Instagram, Katia Greco è una fra le attrici più amate del momento. Vero nome Caterina, è originaria di Messina dove è nata nel 1985. Laureata in Scienze biologiche, ha iniziato a recitare nel 2005, debuttando in teatro con lo spettacolo Ombre e penombre. L’anno successivo si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno, recitando in serie tv e film.

Nel 2007 è apparsa nella serie Il Capo dei Capi su Canale Cinque, poi ha preso parte a R.I.S. 4 – Delitti imperfetti e al film Noi due, con la regia di Massimo Coglitore. L’abbiamo vista anche in Crimini bianchi, Distretto di Polizia 9 e nello spettacolo La grande cena. Nel 2011 è stata scelta per recitare ne Il giovane Montalbano con Michele Riondino dove ha vestito di panni di Mery, prima fidanzata del commissario, in seguito sostituita da Livia, a cui dà il volto Sarah Felberbaum.

Da quel momento la sua carriera non si è più fermata, con tante nuove esperienze. In seguito ha preso parte a Don Matteo, l’Allieva e Il Cacciatore. “Sono una persona determinata e testarda – ha raccontato Katia in un’intervista a rbcasting -. Fin dal liceo avevo deciso che avrei voluto fare l’attrice. Pur venendo da una famiglia modesta e umile, sono riuscita a portare avanti l’Università, a laurearmi in Scienze Biologiche e a soddisfare le mie ambizioni. Nel 2006 mi sono trasferita a Roma per iniziare la mia carriera da attrice”.

Nonostante sia molto famosa, Katia non parla spesso della sua vita privata. L’attrice di Montalbano non ha mai svelato nulla riguardo i suoi amori, l’unica certezza è che, come ha ribadito più volte, è molto romantica. “Amo il cinema – ha svelato -. Non ho pregiudizi verso la fiction o il cinema. Credo che un attore sia bravo quando riesce a esserlo a 360°, però il mio sogno rimane il cinema. E mi piacerebbe lavorare con Tornatore, il mio conterraneo. Conosco così bene quella Sicilia da lui raccontata e mi piacerebbe farne parte, diretta da lui”.