Pelè, chi sono i 7 figli e quante volte si era sposato

Perla Nera, Re del calcio, O’ Rey. All’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, per tutti semplicemente Pelè, morto a 82 anni lasciando un vuoto immenso. Ha sempre vestito la maglia numero dieci, era un fantasista e la storia del calcio, alcune delle azioni più belle, portano impresso il suo nome.

E se le sue prodezze sul campo resteranno per sempre nel cuore di tutti coloro che amano questo sport, contribuendo a creare la leggenda per chi sogna di seguire le sue orme, per la sua famiglia è stato un uomo molto amato.

Come hanno dimostrato anche negli ultimi difficilissimi giorni, quando lo hanno circondato d’amore. I sette figli di Pelè e le volte in cui si è sposato.

Pelè, i sette figli e quante volte è stato sposato

In questi giorni difficili si sono stretti tutti attorno al capezzale di Pelè, la sua famiglia è stata al suo fianco sino all’ultimo. Ed è stata proprio una foto pubblicata da una delle figlie, Kely, a raccontare l’amore che ha accompagnato la leggenda del calcio. “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente R.I.P.”, ha scritto ha corredo di uno scatto che vede le mani di figli e nipoti strette attorno a quelle di Pelè.

Dietro la leggenda del calcio c’è la vita privata dell’uomo: sono sette i figli che ha avuto, tre, invece, i matrimoni.

Il primo con Rosemeri dos Reis Cholbi, conosciuta quando era giovanissima e corteggiata per diversi anni. Le nozze sono durate circa 16 anni: celebrate a febbraio 1966, il divorzio è datato 1982. Dal loro amore sono nati tre figli: Kely, Edinho, Jennifer.

Poi si è nuovamente sposato oltre 10 anni dopo, e più precisamente nel 1994 quando è convolato a nozze con Assiria Seixas Lemos, dal loro amore sono nati i gemelli Joshua e Celeste. I due si sono lasciati nel 2008.

L’ultimo matrimonio è stato quello con Marcia Cibele Aoki, sposata dopo sei anni di fidanzamento nel 2016.

Tra le più celebri relazioni che ha avuto Pelè aveva fatto molto parlare quella con la conduttrice, attrice e cantante Xuxa, ovvero Maria da Graça Meneghel. I due sono stati legati dal 1981 al 1986.

Tra i figli avuti fuori dai matrimoni c’è Sandra Machado avuta con la domestica Anizia Machado: la donna è deceduta nel 2006 e – a quanto pare – è stata riconosciuta dopo una battaglia legale. E poi Flávia nata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz.

Non tutti i figli di Pelè vivono una vita come la sua sotto i riflettori. A seguire le sue orme in ambito sportivo è stato il figlio Edinho, che ha giocato come professionista per diversi anni. Attualmente è l’allenatore del Londrina. Inoltre sembrerebbe che anche Joshua abbia giocato a calcio. Kely, invece, si occupa di diplomazia sportiva e di sport per lo sviluppo, l’equità e la pace.

Pelè, le parole di addio alla leggenda del calcio

Un addio pieno di amore, che riesce anche a tradurre in parole il peso dell’uomo, dello sportivo e del suo enorme contributo al mondo del calcio. Le frasi che sono state usate per l’ultimo saluto a Pelè, attraverso il suo profilo Instagram, sono commisurate all’eredità sportiva che lascia.

“L’ispirazione e l’amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, serenamente scomparso oggi – si legge -. Nel suo viaggio, Edson ha incantato tutti con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto attività sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l’amore. Il suo messaggio vivente diventa un’eredità per le generazioni future. Amore, amore e amore, per sempre“.

Oltre alle 1200 reti segnate in carriera, oltre alla vittoria di tre Mondiali di calcio, oltre ai premi, Pelè lascia un messaggio d’amore. E anche per questo verrà ricordato.