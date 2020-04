Paolo e Clizia, Eleonora Giorgi parla della loro storia d’amore

editato in: da

Procede a gonfie vele la love story fra Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia nata al GF Vip. La coppia, che è ancora separata, è intervenuta in collegamento a Live – Non è la D’Urso. La distanza non ha intaccato il rapporto fra i due e i sentimenti che provano uno per l’altro continuano a crescere.

“Questa distanza ci sta unendo ancora di più”, ha confessato Paolo Ciavarro, mentre Clizia ha aggiunto: “Abbiamo una voglia matta di viverci […] Io ed Eleonora ci sentiamo da due mesi. Con Paolo c’è un giocato continuo, ci punzecchiamo, ci sfruguliamo tantissimo”.

Eleonora Giorgi è intervenuta nel corso della trasmissione insieme al figlio Paolo, nato dal suo amore per Massimo Ciavarro. “Io ho un’enorme invidia di lui – ha confidato l’attrice -. Il loro è un amore di un forte potenziale. Devono aspettare tutto questo tempo per coronare il loro amore. Sono felice per loro”.

Nel corso dell’intervista Eleonora ha anche difeso la coppia, punzecchiata da Costantino Della Gherardesca. Il conduttore di Pechino Express è tornato a parlare della vera età di Clizia (svelata da lei diverse settimane fa su Instagram) e ha giudicato Paolo come troppo “ingenuo”. “Non ho 43 anni, ne ho 39. Ogni giorno mi aumentano l’età”, ha replicato lei, mentre Paolo ha puntualizzato: “Mi sono stufato che deve essere sempre socialmente accettato se un uomo più grande sta con la donna più giovane, e non il contrario”.

“Noi siamo già alla “fase due” – aveva svelato qualche giorno fa Clizia in un’intervista rilasciata a DiLei -. Abbiamo superato due mesi in cui ci scrivevamo solo dei messaggi a distanza tramite i social. Abbiamo portato avanti questa nostra passione, questo nostro sentimento e adesso siamo già nella fase successiva, nella quale tutto è in salita. Ora stiamo facendo il conto alla rovescia di questi giorni che ancora ci separano, anche se fortunatamente oggi abbiamo i telefoni”.