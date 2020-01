Pago e Serena Enardu, Miriana Trevisan: “Il perdono sarà difficile”

editato in: da

Miriana Trevisan torna a parlare dell’amore fra Pago e Serena Enardu e della possibilità di un ritorno di fiamma fra i due dopo l’incontro al GF Vip e l’addio a Temptation Island Vip. L’ex star di Non è la Rai ospite di Mattino Cinque ha commentato la love story terminata in seguito alla partecipazione al reality di Maria De Filippi.

Serena ha affermato più volte di voler tornare con Pago, ma nella casa di Cinecittà il cantante ha svelato agli altri inquilini di essere ancora combattuto all’idea di perdonarla. Qualche settimana fa Miriana Trevisan era entrata nel bunker per riabbracciare l’ex compagno e gli aveva consigliato di tornare con la Enardu se la ama ancora.

“Lui è innamorato – ha spiegato la showgirl a Federica Panicucci -, è difficile perché un uomo orgoglioso. Sarà difficile il perdono. Mi auguro che loro siano felici, vedo in lei tanta sofferenza e mi dispiace”. Pago è rimasto molto ferito dal comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip dove l’imprenditrice sarda si era avvicinata al single Alessandro.

“Cade la stima quando c’è un tradimento – ha detto Miriana -, che poi per me non è stato così”. La Trevisan ha poi smentito la possibilità di tornare insieme a Pago. Oggi i due sono legati da una profonda stima e un grande affetto anche grazie al figlio Nicola. “Ritorno di fiamma tra noi? No, credo che sia molto romantico, ringrazio tutti – ha svelato -. Siamo come fratelli, siamo maturati insieme, abbiamo un rapporto che ci lega per nostro figlio”.

Nel frattempo Serena Enardu sembra sempre più provata dalla lontananza da Pago. Mentre l’artista sardo cerca di risolvere i suoi dubbi nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime su Instagram, interrompendo una diretta con i fan dopo aver ascoltato le parole dell’ex fidanzato su di lei.