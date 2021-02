Natalia Bryant, la figlia di Kobe diventa modella: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Cresce e diventa sempre più bella, la giovane Natalia Bryant: la primogenita di Kobe e Vanessa, che ha da poco compiuto 18 anni, è oggi una modella. Orgogliosa del traguardo raggiunto, la ragazza ha deciso di darne l’annuncio su Instagram, condividendo con i fan una sua splendida foto in bianco e nero.

Rivelando di aver firmato un contratto con la IMG Models, prestigiosa agenzia di modelle che vanta tra le sue fila nomi di spicco quali Bianca Balti e Gigi Hadid, la bellissima Natalia Bryant ha raccontato: “Sono sempre stata interessata alla moda sin da quando ero bambina. Ho un grande amore per il settore e da quando ho memoria volevo essere una modella. C’è molto da imparare, ma sento che questa è la mia grande opportunità di crescere ed esprimere me stessa in modo creativo. Sono davvero emozionata e onorata di essere parte della famiglia IMG!”.

Sua mamma Vanessa non potrebbe essere più orgogliosa e, condividendo su Instagram la stessa foto di Natalia, ha espresso parole d’amore per la giovane promessa della moda: “Sono così felice per te. Ti amo Nani”. La primogenita di casa Bryant è dunque davanti ad una svolta incredibile. Solo poche settimane fa ha festeggiato i suoi 18 anni, un traguardo tanto atteso eppure celebrato con un grande peso sul cuore. Il 26 gennaio 2021, pochi giorni dopo il suo compleanno, è stato infatti il primo anniversario della morte di suo padre Kobe e di sua sorella Gianna, che aveva solamente 13 anni al momento del tragico incidente.

Per Natalia questo è sicuramente un modo per andare avanti e guardare con gioia al futuro – un futuro senza alcun dubbio radioso. Già nelle scorse settimane avevamo avuto un assaggio del talento della giovane modella: mamma Vanessa, in occasione del suo compleanno, aveva infatti pubblicato diverse foto che la ritraggono su un set fotografico, dalle quali emergevano la sua bellezza e la sua spontaneità, ma anche la capacità di bucare l’obiettivo con un semplice sorriso.

Del suo debutto nel mondo della moda ha parlato anche Maja Chiesi, vicepresidente senior dell’agenzia IMG: “Natalia ha un futuro brillante davanti a sé. Siamo onorati di collaborare con lei per dare forma alla sua carriera nel mondo della moda e non vediamo l’ora di metterla in contatto con nuove ed emozionanti opportunità che metteranno in mostra la sua personalità poliedrica”.