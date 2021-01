Natalia Bryant, figlia di Kobe, compie 18 anni: la dedica della mamma

editato in: da

Natalia Bryant, i 18 anni della figlia di Kobe

Vanessa Bryant ha voluto rendere davvero speciale il compleanno di sua figlia Natalia Diamante, che compie 18 anni. Un traguardo importante, festeggiato anche nel ricordo di papà Kobe e di sua sorella Gianna, entrambi scomparsi tragicamente quasi un anno fa.

A pochi giorni dalla drammatica ricorrenza – il 26 gennaio scorso il grande cestista e sua figlia appena 13enne perirono in un incidente aereo – Vanessa ha deciso di regalare alla sua primogenita una bellissima sorpresa: su Instagram ha condiviso una toccante dedica d’amore, accompagnata da sei splendide foto che ritraggono Natalia in tutto il suo giovane e fresco splendore.

“Cara Natalia, tanti auguri! Mamma e parà sono così orgogliosi della giovane donna che sei diventata. Hai mostrato una grande forza e una grande eleganza in quello che è stato l’anno più difficile delle nostre vite. Grazie per avermi aiutata con le tue sorelline. Sei una sorella maggiore incredibile e uno splendido esempio per molte persone. Grazie per essere gentile, educata e generosa in qualsiasi cosa tu faccia. Non hai idea di quanto mamma e papà siano felici e orgogliosi di averti come figlia. Ti amiamo ora e per sempre. Buon 18esimo compleanno alla nostra primogenita Natalia, la nostra principessa”.

Con queste splendide parole, Vanessa ha voluto dedicare un pensiero speciale ad una ragazza incantevole, che in questi lunghi e difficili mesi ha saputo affrontare un’enorme dolore e rimanere vicina alla famiglia, facendo sentire tutto il suo calore alle sorelline più piccole – Bianka Bella, che ha da poco compiuto 4 anni, e Capri Kobe, che a giugno spegnerà le sue prime due candeline.

Le tenerissime foto pubblicate dalla mamma riprendono Natalia in vari momenti della sua vita: ce ne sono alcune decisamente attuali, come i bellissimi scatti in bianco e nero appartenenti ad un servizio fotografico – lo stesso dalla quale è stata estrapolata l’immagine che ritrae la ragazza con un delizioso vestitino di jeans, utilizzata da Vanessa per la sua dolce dedica alla figlia. Altre invece sono foto provenienti direttamente dall’album dei ricordi di famiglia.

C’è un meraviglioso scatto che vede una piccolissima Natalia tra le braccia di papà Kobe, e un altro che vede protagonista l’intera famiglia sul campo dei Lakers (all’epoca la primogenita era ancora figlia unica). Ritratti incantevoli, che suscitano oggi una grande emozione.