Chi è Vanessa Laine, la moglie di Kobe Bryant

editato in: da

Vanessa Laine è la moglie di Kobe Bryant e la donna che ha regalato al campione di basket quattro splendide figlie. Bellissima e talentuosa, è rimasta accanto alla stella dell’NBA nei momenti più difficili e ora piange non solo la sua morte, ma anche quella della figlia Gianna, giovane promessa della pallacanestro.

C’era anche la 13enne infatti sull’elicottero che è precipitato nei pressi di Los Angeles in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e altre otto persone. Il gruppo era diretto alla Mamba Academy, celebre centro sportivo in cui si allenava spesso la secondogenita del campione, soprannominata Gigi e considerata una stella in ascesa del basket.

Vanessa Laine e Kobe Bryant erano legati da circa vent’anni. Un amore iniziato quando lui era entrato dal poco nella NBA e continuato, fra alti e bassi. Classe 1982, ex modella e oggi imprenditrice nella moda, la Laine aveva conosciuto la star dei Lakers nel 1999. Due anni più tardi la coppia era convolata a nozze, ma undici anni dopo aveva annunciato la volontà di separarsi a causa di presunti tradimenti e scandali.

Il divorzio però non si era mai concretizzato e nel 2013 Kobe e Vanessa erano tornati insieme. Una love story da favola la loro, da cui sono nate, nel corso degli anni, ben quattro figlie: Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant. L’ultima, nata a Capri, in Italia, ha soli pochi mesi e non conoscerà mai il suo papà.

Il giocatore di basket era legatissimo all’Italia e aveva trasmesso l’amore per il nostro Paese anche alla moglie. Non a caso Vanessa riceveva spesso delle dediche romantiche da parte del marito su Instagram e terminavano sempre con una frase in italiano. La coppia trascorreva spesso le vacanze nel Belpaese e nei luoghi in cui Kobe era cresciuto insieme a suo padre. “Sono cresciuto in Italia – aveva dichiarato di recente a Radio Deejay -, sarà sempre un posto vicino al mio cuore”.