Michelle Hunziker spiazza Diletta Leotta: insieme per una promessa dolcissima

Gran finale per “Mamma dilettante“, il podcast in cui Diletta Leotta parla di maternità a 360 gradi. Ospite dell’ultima puntata dello show è stata Michelle Hunziker: la conduttrice svizzera, oltre a raccontare le proprie esperienze con la gravidanza, ha sorpreso la collega con una dolcissima promessa. Non sapremo se la manterrà o meno, ma ancora una volta la Hunziker ha dato prova di essere una vera paladina della solidarietà femminile.

La promessa di Michelle Hunziker

Manca davvero pochissimo alla nascita della primogenita di Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN stringerà tra le braccia la sua piccola tra meno di un mese, e intanto si fa consigliare da amici e colleghi nel podcast “Mamma dilettante” per vivere al meglio questa nuova, esaltante avventura. Dopo aver ascoltato i racconti di Elisabetta Canalis e Vanessa Incontrada, la giunonica giornalista ha aperto le porte del suo programma a Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera non solo si è raccontata a 360 gradi, ma ha fatto una promessa piuttosto importante alla collega.

Nell’annunciare l’ospite del suo podcast, Diletta Leotta ha infatti spiegato tramite un ironico post su Instagram che Michelle potrebbe assistere al suo parto: “Ormai manca poco e @therealhunzigram è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare!” scrive a corredo di uno scatto che la ritrae insieme alla collega. D’altro canto la Hunziker ha una certa esperienza in fatto di gravidanze: non solo ha tre splendide figlie, ma da poco ha assaporato la gioia di diventare anche nonna. Diletta non avrebbe potuto trovare una guida migliore!

La gravidanza secondo Michelle

Intervistata da Diletta Leotta sul tema della maternità, la conduttrice svizzera non ha esitato a condivere alcuni dettagli sulle sue esperienze personali. Michelle è infatti mamma di Aurora, avuta con l’ex marito Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Proprio sulla nascita della sua primogenita, avuta quando era ancora un’adolescente, la Hunziker ha voluto spendere qualche parola: “Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale, ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”.

Anche quando era in attesa delle altre figlie la showgirl ha vissuto la gravidanza con energia e tenacia, non rinunciando al suo lavoro: “Io sono stata criticata tantissimo perché dopo 4-5 giorni ero già in pista. Ho partorito durante Striscia la notizia sia Sole che Celeste: è venuto a sostituirmi il Gabibbo due giorni e poi sono tornata là. Poi ho anche precisato che non andavo a lavorare alle 6 del mattino e tornavo alle 6 di sera.Non era un lavoro in cui fai troppa fatica” ha candidamente ammesso la Hunziker.

La sua esperienza, tuttavia, non deve far desistere le altre donne dal pretendere il rispetto dei propri diritti in un momento così delicato: “È giusto sottolineare che abbiamo combattuto tanto per il diritto alla maternità per cui è bello anche potersi prendere la maternità, soprattutto quando fai lavori in cui devi andare in ufficio prestissimo e tornare la sera, e non potresti goderti il tuo bebè. Anche per i papà è giusto che possano prendere dei giorni di paternità“. Insomma, non esistono regole assolute da seguire in gravidanza, ma è giusto che ogni mamma viva al meglio delle sue possibilità questa avventura per conservarne uno splendido ricordo.