Michelle Hunziker, cantano il brano che le dedicò Eros: la sua reazione

Sorpresa per Michelle Hunziker ad All Together Now, dove un concorrente ha intonato Più bella cosa non c’è, celebre canzone di Eros Ramazzotti dedicata proprio alla showgirl svizzera. Era il 1996 quando uscì per la prima volta il brano, primo singolo estratto dal disco Dove c’è musica, uno dei più belli del cantante romano.

All’epoca Eros era ancora fidanzato con Michelle che partecipò con lui al videoclip della canzone. Pochi mesi dopo, il 5 dicembre del 1996, sarebbe nata la figlia Aurora, mentre tre anni dopo sarebbero arrivate le romantiche nozze della Hunziker e Ramazzotti. Come è noto nel 2002 la coppia ha divorziato, ma il singolo Più bella cosa non c’è continua a raccontare il loro grande amore e ad essere uno dei brani romantici più amati di sempre.

Per questo il pubblico è rimasto sorpreso quando un concorrente di All Together Now, Don Giuliano, ha deciso di esibirsi proprio sulle note del celebre brano. L’attenzione del pubblico si è spostata immediatamente su Michelle, che è apparsa da subito sorpresa ed emozionata. “Audace Don Giuliano – ha commentato alla fine la Hunziker -, perché è un pezzo molto difficile questo”.

La fine dell’amore fra Eros e Michelle arrivò a causa della setta in cui la showgirl era finita. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo – aveva rivelato Michelle a Verissimo –. Quando però Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.

In seguito la showgirl ha ritrovato il sorriso accanto a Tomaso Trussardi che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste. Anche Ramazzotti sembrava aver raggiunto la serenità grazie a Marica Pellegrinelli, la top model che gli ha regalato i figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria, ma qualche mese fa la coppia ha annunciato il divorzio.

Nonostante l’addio i rapporti fra gli ex oggi sono ottimi. Eros ha sempre speso belle parole per Michelle e lo stesso ha fatto lei. A unirli l’amore immenso per Aurora, la loro primogenita.