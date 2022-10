Chi è Melissa Newman, figlia delle icone del cinema Paul Newman e Joanne Woodward

Artista, cantante e anche ex attrice. Non sorprende che nel curriculum vitae di Melissa Newman dominino parole come queste, legate a quel mondo dello spettacolo a cui è sempre stata vicina, sin da giovanissima. Complice il tuo talento, senza dubbio, ma anche un cognome importante e due genitori che sono stati una delle coppie più iconiche del cinema di tutti i tempi: le star di Hollywood Paul Newman e Joanne Woodward.

Melissa Newman, figlia d’arte di due icone del cinema

Classe 1961, Melissa Stewart Newman è una delle figlie del divo di Hollywood Paul Newman e della splendida attrice Joanne Woodward, che sono stati sposati per 50 anni. Una delle coppie più amate del jet set americano, belli come due divinità e legati da un rapporto che ha superato mille complessità e ostacoli. Melissa ha vissuto tutto questo al fianco delle due sorelle nate proprio da questo matrimonio, Elinor Teresa e Claire Olivia. L’attore, sposato in prime nozze con Jacqueline E. Witte, aveva avuto gli altri tre figli Stephanie, Susan e Scott, quest’ultimo tragicamente scomparso a poco più di 20 anni a causa della dipendenza da alcol e di un’overdose.

Melissa Newman è nata a Hollywood, ma i genitori decisero di trasferirsi nel Connecticut per avere una vita più semplice e lontana dalle follie hollywoodiane. È qui che è tornata a vivere col marito Raphael Elkind, insegnante di scuola media, e i due figli, dopo essersi laureata al Sarah Lawrence College di New York.

Conosciuta col nomignolo di “Lissy” (tutte le sorelle Newman ne hanno uno), Melissa ha fatto il suo debutto sul grande schermo a soli 7 anni, quando nel 1968 fu scelta per una piccola apparizione nel film Rachel, Rachel, per poi tornare a recitare l’anno dopo nel film A volte una grande idea. La carriera nel cinema non ha spiccato il volo e, a eccezione del cameo in Mr. & Mrs. Bridge nel 1990 e del ruolo per la tv in See How She Runs, non ci sono state per lei ulteriori apparizioni sul grande e piccolo schermo.

Melissa e papà Paul Newman, un uomo complicato

Paul Newman e Joanne Woodward non hanno bisogno di presentazioni ma è doveroso celebrare 50 anni di vita, amore, carriera l’uno al fianco dell’altra, renderli immortali anche nella memoria delle future generazioni che non hanno vissuto il mito di Hollywood degli anni Sessanta. È per questo che Melissa ha deciso di dire sì a The Last Movie Stars, docuserie presentata alla Festa del Cinema di Roma 2022 diretta da Ethan Hawke e in uscita su Sky e Now, ma non solo. Da figlia di due icone del cinema, Melissa ha voluto cogliere l’opportunità di raccontare i propri genitori “oltre la favola”, quel padre che è stato certamente un uomo complesso ma che non le ha mai fatto mancare l’amore.

Ne ha parlato anche ai microfoni di Serena Bortone nel talk Oggi è un altro giorno: “Era tante cose diverse. Io dico sempre alle persone che innanzitutto guidava in modo pericoloso. Era impegnato in politica e un attivista. Era un nonno e anche un padre fantastico“. Un uomo a volte assente per via dei suoi problemi di alcolismo, ma nonostante tutto “un padre adorabile”, ancor di più quando è diventato nonno e ha colto l’occasione per migliorarsi ed evolversi.

Paul Newman e Joanne Woodward, una coppia straordinaria

“Era come un dio”, così lo ha descritto Meryl Streep. Paul Newman, l’uomo con gli occhi più belli di Hollywood, un attore diventato icona di un cinema senza tempo ma che, incredibilmente, si riteneva un impostore, un uomo comune con un volto particolare che voleva essere riconosciuto solo ed esclusivamente per il suo talento. Era per questo che preferiva sempre ruoli ai margini, personaggi strani e che non potevano essere riscattati.

Al suo fianco c’è stata Joanne Woodward, attrice che si è fatta da sé, una donna coraggiosa e tenace che è riuscita a conquistare l’Oscar ben prima di lui. Bella, anzi bellissima. L’unica probabilmente che non ha mai tradito, lui che aveva fama di essere un traditore seriale. Avrebbe potuto dominare il grande schermo ancora per tanto tempo, ma alla fine la Woodward decise di dedicarsi ai figli e alla famiglia, mettendo il suo talento a disposizione dei giovani attori in teatro.

Una coppia straordinaria che, al di là delle copertine patinate e delle leggende diffuse tra le colline di Hollywood, era soprattutto umana. Complessi ma al contempo semplici, focosi e litigiosi ma anche innamorati, amanti ma soprattutto amici e uniti da un legame unico nel suo genere.