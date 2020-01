Massimo Giletti in lutto, le sue parole su Instagram dopo il grande dolore

editato in: da

Massimo Giletti racconta il suo dolore a pochi giorni dalla scomparsa del padre Emilio e rompe il silenzio su Instagram, pubblicando un video in cui ringrazia le persone che gli sono rimaste accanto in questo momento così difficile. L’anno non è iniziato bene per il giornalista che ha perso suo padre. L’imprenditore 90enne è scomparso dopo un malore a Trivero, piccolo paesino nel comune di Valdilana, nella provincia di Biella.

Ex pilota e imprenditore di successo, era molto amato dai suoi dipendenti e dagli amici. Per Giletti la perdita del padre è stato un grande dolore che ha affrontato anche grazie all’aiuto delle persone più care. Non solo la madre Giuliana e i fratelli Emanuele e Maurizio, ma anche Fabrizio Corona che, a poche ore dall’annuncio del lutto, aveva pubblicato su Instagram un toccante messaggio dedicato all’amico. “Ti sono vicino e grazie per esserci stato sempre per me, in silenzio e in disparte, in questi difficili 9 mesi – aveva scritto l’ex di Nina Moric -. Ti voglio veramente bene e ti porto nel cuore”.

“Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni – ha spiegato Giletti in un video in cui appare ancora molto provato dalla perdita -. Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto, è difficile rispondere a tutti. Credo che con questo mezzo si possa far prima: grazie di cuore, grazie davvero perché sentir vicino tante persone in un momento delicato e terribile della vita è un aiuto fondamentale. Grazie”.

Giletti aveva un legame fortissimo con il padre Emilio, un uomo forte e dedito alla sua azienda che non si era mai arreso. “Il giorno prima di essere ricoverato ci eravamo sentiti al telefono – ha ricordato il conduttore di Non è l’Arena -. Erano le nove di sera passate. Gli ho chiesto dove fosse… In azienda… Devo sbrigare delle cose per dei clienti, mi ha risposto come se fosse la cosa più scontata del mondo. Mio padre era un uomo così”.