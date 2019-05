Mara Venier perde i jeans: l’effetto dieta nel video a tradimento su Instagram

editato in: da

Mara Venier dimagrisce troppo e perde i pantaloni. Suo marito Nicola Carraro la riprende “a tradimento” e il video finisce su Instagram.

La presentatrice ha avuto un weekend davvero impegnativo. Sabato sera giurata speciale ad Amici di Maria De Filippi, accanto a Raffaella Carrà. L’indomani, padrona di casa a Domenica In. E per fare tutto, è sveglia dalle 5 del mattino.

Lavoro intenso e stress la fanno dimagrire, i jeans sono visibilmente larghi, così mentre cammina tra i corridoi della Rai, resta in lingerie mostrando le gambe tra le risate dei presenti. Suo marito con grande ironia riprende tutto e lo mostra su Instagram, commentando: “#videoatradimentoprima di Domenica In e dopo Amici la dieta fa il suo effetto 😜”.

La super coppia conquista ancora una volta i fan che scrivono sui social:

Mitica. Ci fai sempre ridere. Lei signor Nicola è sempre così allegro.?

Ma i complimenti sono tutti per la Venier:

Sei magnifica Mara sei un terremoto piacevole e ti guardo sempre volentieri, anzi spero di vederti presto insieme a Maria, Zerbi, Scotti e Belén

E ancora:

Bellissima donna la nostra Mara davvero bella e sopratutto simpaticissima, molto intelligente

Mentre qualcuno non manca di sottolineare quanto siano perfette le gambe di Zia Mara:

Cmq complimenti per le gambe Mara

Mentre i follower sui social sono rapiti dalla sua spontaneità, bellezza e simpatia, in tv la presentatrice regala emozioni:

Sei una persona stupenda Mara ma veramente tutto quello che si fa col cuore riempie la vita è dá una sottile sodfisfazione nell’anima.

Ancora una volta Domenica In è un trionfo. La puntata del 12 maggio raccoglie il 16.6% di share. Ormai siamo alla fine della stagione, mancano un paio di appuntamenti prima della pausa estiva e tutti si augurano di vedere la conduttrice veneziana al timone della trasmissione anche il prossimo settembre. Anche se qualcuno ha voluto leggere nel promo della puntata, l’annuncio di un possibile addio alla Venier pronta per una nuova avventura, forse la fiction di Claudia Mori? Ma super Mara saprà gestire tutti gli impegni e non deluderà il suo pubblico.