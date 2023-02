Måneskin, Damiano David in gioielleria con Giorgia Soleri. Ma è crisi con Victoria

Non è un momento d’oro per i Måneskin: nonostante il tour in America e il nuovo album, Rush!, ci sono diverse indiscrezioni che parlano di una crisi tra Damiano David e Victoria De Angelis. Tuttavia, non c’è alcuna nube all’orizzonte tra il frontman della band e la fidanzata storica Giorgia Soleri, dal momento in cui, anzi, sono stati avvistati persino in gioielleria insieme. Si tratta di shopping, oppure qualcosa di più? Chissà: quel che è certo è che la coppia è ogni giorno più affiatata che mai.

Damiano David e Giorgia Soleri in gioielleria

A riportare la notizia di Damiano David in compagnia di Giorgia Soleri in gioielleria è TgCom24: mano nella mano, sono stati sorpresi in una gioielleria di un noto brand. Look informale per il frontman dei Måneskin: David ha sfoggiato un trench grigio e un cappellino da baseball, mentre la Soleri, invece, ha prediletto un look total black, acconciatura raccolta e il suo immancabile rossetto rosso.

Per le vie di Roma si sono mostrati insieme: felici, complici, in totale relax rispetto alle indiscrezioni che vedrebbero una frattura all’interno della band, in particolar modo tra Victoria De Angelis e Damiano David. Proprio Vic è mancata al party di compleanno, e inoltre, secondo alcune voci, il rapporto sarebbe addirittura compromesso. In ogni caso, nonostante le presunte difficoltà, David e la Soleri sono più uniti che mai.

La storia d’amore tra Damiano e Giorgia procede a gonfie vele da ormai svariati anni. Si sono conosciuti nel 2014 e ad avere svelato qualcosa in più sul primo incontro è stata proprio la Soleri su Instagram. “Io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’, che ridere pensarci oggi”. Nonostante la fama e il successo, sono sempre rimasti l’uno al fianco dell’altra.

Perché i Måneskin sono in crisi: il rapporto tra Damiano e Victoria

Hanno pubblicato un nuovo album, Rush!, tra critiche e sostegno dei fan. Hanno fatto sognare l’America con un tour intenso, ricco di emozioni (anche se nell’ultima data hanno esagerato). Ma qualcosa “oscura” in qualche modo il successo di questi giovani. La stroncatura dell’Atlantic, le notizie di una presunta crisi nonostante il (finto) matrimonio in grande. Il Loud Kids Tour, tuttavia, è pronto a ripartire il 23 febbraio 2023, e naturalmente la band ha in previsione di esibirsi in Europa e in Italia, calcando palchi come l’Olimpico di Roma e il San Siro di Milano.

Un dettaglio, in particolare, sta lasciando presagire una frattura nella band, anche se non si riesce a risalire alla causa: Victoria non ha partecipato alla festa di compleanno di Damiano David, dove però erano presenti proprio Thomas Raggi ed Ethan Torchio, così come gli amici dell’artista e ovviamente la fidanzata, Giorgia Soleri. I fan hanno anche notato che negli ultimi tempi i like su Instagram si sono ridotti in modo drastico: di certo, è un dettaglio insolito, anche perché tutti i membri della band si sono sempre sostenuti a vicenda, mostrando un grande affiatamento, sul palco e nella vita di tutti i giorni.