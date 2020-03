Loredana Errore, dopo Amici rompe il silenzio e svela cosa l’ha tenuta lontana dalla tv

editato in: da

Loredana Errore, ospite da Vieni da Me, ha raccontato cosa l’ha tenuta lontana dalla tv in questi anni: conosciuta sopratutto per la sua partecipazione ad Amici, la cantante che ha anche partecipato al Festival di Sanremo, ha deciso di condividere con la conduttrice un episodio doloroso della sua vita.

Nel salotto di Caterina Balivo Loredana ha aperto il suo cuore, rivelando dell’incidente stradale di cui è stata vittima nel 2013, anno in cui è scomparsa dalle scene. Ha rischiato di rimanere paralizzata dal collo in giù, ma oggi è tornata in tv con le sue gambe, pronta a promuovere il singolo e l’album in uscita tra qualche mese.

Dopo aver ripercorso insieme alla conduttrice la sua infanzia e l’inizio della sua carriera, Loredana Errore ha raccontato quello che le è accaduto il 4 settembre del 2013, al ritorno da un suo concerto, quando la sua macchina si è ribaltata:

All’improvviso non ho più sentito il mio corpo. Lì mi sono data un attimo di tempo: ho riflettuto se abbandonare la vita oppure aggrapparmi a lei. L’amore profondo che riesco sempre a trarre da qualsiasi cosa mi ha dato quella forza in più per dire: Signore, perdonami perché tu non mi hai dato neanche un giorno di febbre, guarda cosa ho fatto!

In ospedale ha scoperto che solo il 5% del suo corpo poteva muoversi, tuttavia durante la sua degenza ha cercato di non perdere mai il sorriso, perché quell’incidente, per quanto grave sia stato, le ha permesso di vedere la vita in un altro modo:

Io ho sempre creduto che ce l’avrei fatta: i medici mi avevano detto che non c’era nessuna possibilità e che la situazione era irreversibile. Era una paralisi totale, lo so, ma che mi ha permesso di avere un’altra bella parte.

Questa bella parte è tutta l’esperienza fatta durante il suo lungo periodo di guarigione, che le ha permesso di essere oggi in piedi, pronta a ricominciare con la sua carriera: ad aprile uscirà il suo singolo e a giugno il suo nuovo album. Un vero e proprio riscatto per lei, che nonostante tutto ha ripreso in mano la sua vita, grazie all’amore per la musica e alla forza che le hanno donato i suoi cari: