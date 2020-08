Chi è Leila George, la donna che Sean Penn ha sposato in segreto

editato in: da

Si chiama Leila George la donna che ha conquistato il cuore di Sean Penn e che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe sposato in gran segreto. 32 anni più giovane dell’attore e figlia d’arte, Leila è la terza moglie del divo dopo Madonna e Robin Wright. I due sono legati dal 2016 e lei ha 28 anni, mentre lui ne compirà 60 il prossimo 17 agosto.

Ad annunciare le nozze, come riporta People, è stata un’amica della coppia, Irena Medavoy che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae le fedi e l’anello di fidanzamento. “Siamo così felici per il matrimonio di Leila George e Sean Penn”, avrebbe detto. Due volte premio Oscar e playboy di Hollywood, Sean Penn ha due figli, Hopper, 26 anni, e Dylan, 28, nati dall’amore per Robin Wright. La giovane età di Leila non ha fermato la love story che sembra procedere a gonfie vele, così tanto che il divo avrebbe deciso di convolare a nozze per la terza volta.

La storia sarebbe iniziata nel 2016, poco dopo il doloroso addio fra Penn e Charlize Theron, sua compagna per diversi anni. A unire Leila e Sean sarebbe stata la filantropia, entrambi infatti collaborano con numerose associazioni e sono stati volontari in un centro di Los Angeles durante l’epidemia di Coronavirus. In passato si sono inoltre impegnati per raccogliere fondi a favore della lotta contro gli incendi in Australia.

Riservata e bellissima, Leila ha la stessa età di Dylan, la figlia dell’attore, ed è figlia di Vincent D’Onofrio e Greta Scacchi, due famosissimi attori. La scintilla fra i due sarebbe scattata durante la registrazione di un audiolibro e da allora non si sarebbero più lasciati. La scorsa estate erano stati avvistati prima a Capri poi nel Sud della Francia in barca, poi avevano organizzato un’uscita con Leonardo DiCaprio e la compagna Camila Morrone.

Penn ha alle spalle una relazione molto seria con Charlize Theron, nata da un’amicizia e terminata nel 2015. “Non ho mai pensato di sposare Sean Penn – ha raccontato di recente l’attrice, smentendo il fatto che la storia fosse terminata per il rifiuto di lui di sposarsi -. Siamo usciti insieme. Tutto qua”.