La Pupa e il Secchione, chi sono i concorrenti della nuova edizione

Torna in tv la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, in onda su Italia Uno in prima serata dal 21 gennaio per sei puntate. Dopo il successo ottenuto dalla scorsa stagione, torna il reality che mette a confronto pupe e secchioni, due mondi lontani che saranno costretti a convivere.

Fra le novità della nuova edizione de La Pupa e il Secchione c’è la conduzione. A guidare lo show sarà Andrea Pucci, al suo fianco Francesca Cipriani. Il programma si svolgerà in una villa alle porte di Roma in cui verranno accolti diversi ospiti, da Francesca Barra a Iva Zanicchi, passando per Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Francesca Brambilla, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Jo Squillo, Natalia Titova, Giorgio Mastrota e Antonio Zequila. Fra i concorrenti 5 pupe e 5 secchioni, affiancati a 3 pupi e 3 secchione, che formeranno 8 coppie.

La Pupa e il Secchione, i concorrenti

Fra le pupe de La Pupa e il Secchione troviamo Jessica Bucci, 25enne originaria di Avezzano (L’Aquila) che vive a Torino, fa la commessa e la modella; Laura Antonelli, 19enne di Pomezia (Roma), influencer e beauty queen di Instagram che sogna di fidanzarsi con un calciatore. Lina Taddei, 20enne di Ferrara, arrivata seconda a Miss Universo Italia 2019, ha dichiarato di non aver mai letto un libro; Miryea Stabile, 22 anni, ballerina e influencer; Stephanie Bellarte, 19enne di Pavia, modella e appassionata di moda. I pupi sono invece Gianluca Tornese, 28enne di Napoli, imprenditore, influencer ed ex volto di Uomini e Donne; Matteo Diamante, 31enne di Genova, organizzatore di eventi, protagonista di Ex on the Beach Italia 2020 condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser; Mattia Garufi, 24enne di Milano, modello, anche lui star di Ex on the Beach Italia 2020.

Nella lista dei secchioni figurano: Alberto Bartozzi, 29enne di Senigallia (Ancona), esperto di logica; Alessio Guidi, 20enne di Prato, studente di marketing; Andrea De Santis, 23enne di Castrovillari (Cosenza), studioso di storia. Troviamo inoltre Luca Marini, 20enne di Bondeno (Ferrara), ingegnere e ballerino; Matteo Pisano, 24enne di Dego (Savona), ricercatore di fisica. Infine le secchione sono Giulia Orazi, 27enne di Perugia e veterinaria; Sara Hafdaoui, 24enne di Roma, specializzanda in medicina; Silvia Gandini, 28enne di Varese, laureata in Scienze motorie.