John Travolta, l’iconico balletto di Grease con la figlia Ella è magico

editato in: da

Era il 1978 e un film stava per entrare nell’olimpo dei più amati, copiati e celebrati di sempre: Grease – Brillantina film musicale che ha visto cimentarsi nei due ruoli da protagonista John Travolta e Olivia Newton – John. La storia d’amore, la musica, l’ambiente scolastico con le sue regole e gerarchie sono senza dubbio alcuni degli aspetti più amati di questa pellicola.

Date le premesse non poteva che essere un successo lo spot girato per il Super Bowl 2021 (che verrà disputato a Tampa Bay il 7 febbraio e sarà visibile – ore italiane – a partire da mezzanotte e mezza) in cui tra i tanti si vede proprio l’attore alle prese con una delle coreografie insieme alla figlia Ella. Per un momento i tantissimi fan del film hanno potuto rivedere John Travolta nei celebri e memorabili panni di Danny Zuko.

Ma cosa si vede nel video? Ella e John Travolta sono in un giardino e la figlia sta spiegando all’attore come utilizzare il cellulare per fare dei video per TikTok. A quel punto si mettono alla prova ricreando alcuni passi che, nel film, erano accompagnati da brano Born to hand Jive di Sha Na Na. Nella pubblicità non c’è la stessa canzone ma una delle hit del momento Sunday Best dei Surfaces. Questo non ha fermato le visualizzazioni che sono schizzate alle stelle e anche le ricerche su Internet come ha mostrato lo stesso attore su Instagram. Nel video, oltre a padre e figlia, si possono vedere anche altre celebrity: tra queste Martha Stewart conduttrice statunitense.

John Travolta, classe 1954, nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a film indimenticabili entrati di diritto nella storia del cinema. Basti pensare – oltre a Grease – a La febbre del sabato sera, Pulp Fiction, Get Shorty, I colori della vittorie e Hairspray – Grasso è bello. Ella Bleu con lui nel video è la sua secondogenita, avuta dalla moglie Kelly Preston mancata a luglio del 2020. La coppia ha avuto anche Jett, primogenito mancato nel 2009, e Benjamin nato nel 2010.

Non è la prima volta che John Travolta balla insieme alla figlia: a pochi mesi di distanza dalla morte dell’amata moglie infatti avevano danzato e il divo aveva pubblicato il video su Intagram scrivendo: “Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me”.