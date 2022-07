Jason Momoa coinvolto in un incidente: come sta

Paura per Jason Momoa, che è stato coinvolto nella giornata di ieri in un incidente automobilistico. L’attore sembra ne sia uscito illeso, a differenza del motociclista che in moto ha urtato la sua auto. Il sito TMZ ha subito diffuso video e immagini post scontro, rassicurando i fan di Jason sulle sue condizioni.

Jason Momoa: come sta dopo l’incidente

Jason Momoa non sembra avere molta fortuna con le sue automobili. L’attore è spesso coinvolto in piccoli incidenti e inconvenienti sulle quattro ruote. Solo poche mesi fa il protagonista di Aquaman era rimasto nel deserto di Los Angeles, con il motore in panne a causa di un guasto, con una temperatura che sfiorava i 40°. E aveva testimoniato tutto sui social, mostrando ai suoi followers lo sfortunato evento, prima dell’arrivo del carro attrezzi.

Questa volta però Momoa è stato coinvolto in un incidente ben più grave. Sempre in California, nei pressi di Calabasas, a bordo della sua autovettura, l’attore si è visto precipitare addosso un motociclista che, in curva, si è spostato nella sua corsia nell’altro senso di marcia, urtando la macchina e cadendo per terra.

Jason, come spiegato da TMZ, è uscito illeso dall’incidente, ma se avesse perso il controllo del mezzo, visto ciò che è accaduto, sarebbe potuta andare molto peggio. I suoi riflessi sono stati molto veloci, fortunatamente.

Il motociclista, che è stato subito soccorso dai paramedici, accorsi in pochi minuti sul luogo dell’incidente, è volato sul cofano dell’auto di Momoa, per essere poi sbalzato diversi metri più in la, cadendo per fortuna in piedi. Tanta paura, ma anche lo scellerato autista della motocicletta pare non abbia riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasportato subito in ospedale. L’auto dell’attore ha subito numerosi danni

Si è trattato di un errore di valutazione in curva, del quale Jason Momoa non ha alcuna colpa. Per ora l’attore non ha commentato la notizia sui social e non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Jason Momoa e l’impegno per gli oceani

L’attore non è solo Aquaman sul grande schermo, ma anche nella vita reale potremmo dire. Infatti, Jason Momoa è stato nominato dall’ONU “difensore degli oceani di tutto il mondo“. La particolare cerimonia di premiazione si è tenuta a Lisbona poche settimane fa, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani.

“Con questo nuovo titolo, spero di continuare il mio viaggio per proteggere e conservare l’oceano e tutti gli esseri viventi sul nostro bellissimo pianeta blu, per la nostra generazione e per le generazioni a venire” ha spiegato l’attore, che ha avuto due accompagnatori d’eccezione, i figli Lola (14 anni, ed esatta copia della mamma) e Nakoa-Wolf (13 anni, il papà in miniatura), avuti dall’ex Lisa Bonet.

“Per me, l’oceano è un antico maestro, una guida e una musa” ha aggiunto l’attore che tornerà nei panni del Re del Mare a marzo 2023, con l’uscita di Aquaman e il regno perduto. “È anche esistenziale. Senza un oceano sano, la vita sul nostro pianeta come lo conosciamo non esisterebbe”.