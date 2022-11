Ilary Blasi e Edmondo Israilovici insieme su Instagram. E smentiscono il flirt

È solo uno dei tanti flirt che le sono stati attribuiti da quando è finita la sua storia d’amore con Francesco Totti, ma questa volta Ilary Blasi ha voluto rispondere su Instagram a tutte le voci che hanno fatto il giro dei giornali di gossip in questo periodo e che riguardano la sua presunta relazione con Edmondo Israilovici.

Ilary Blasi smentisce il flirt con Edmondo Israilovici

L’ironia è sempre la soluzione in alcuni casi, e Ilary Blasi lo sa fin troppo bene. Dal momento esatto in cui il suo matrimonio con Francesco Totti è giunto al capolinea non è di certo la prima volta che giungono voci su presunti flirt.

Così, mentre di solito ha preferito evitare anche la sola smentita, questa volta la conduttrice ha scelto la via dell’umorismo per porre fine a un giro di notizie totalmente falso sul suo conto.

Sul suo profilo Instagram, infatti, su cui giornalmente condivide momenti di vita quotidiana, ha deciso di pubblicare dei video girati durante una cena in compagnia proprio di Edmondo Israilovici: “È stato sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo: Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira aria di flirt, secondo me tira un’ariaccia e basta”, ha così esordito tra le risate dei presenti (e le sue).

“Da quant’è che ci conosciamo?” gli chiede, ricevendo inizialmente una risposta altrettanto ironica prima di dire la verità: “Da quindici anni”. A quel punto, Ilary ha continuato a spiegare ciò che c’è tra di loro: “Praticamente mi hai visto crescere, perché tu sei molto più anziano di me. Lo possiamo dire? Comunque, donne, Mondo è single. Io vi lascio il tag, approfittatene”. Un’amicizia, quindi, e nient’altro.

Ilary e Totti: lo scontro legale

E mentre Ilary ironizza su Instagram per quanto riguarda i presunti flirt, dall’altro lato c’è una situazione più pesante da sostenere: lo scontro legale con Francesco Totti.

La piega presa da questa storia non è decisamente delle migliori ed è sicuramente qualcosa di inaspettato, o almeno lo era inizialmente. Tutti, infatti, pensavano che la meravigliosa storia d’amore si sarebbe conclusa nel migliore dei modi nonostante la fine del sentimento, soprattutto per rispetto dei tanti anni passati insieme e dei tre figli, ma così non è stato e ogni giorno sempre di più spuntano nuovi dettagli che portano stupore.

Dal canto suo, Totti è pronto per la sua nuova vita al fianco di Noemi Bocchi, ma ha ancora dei conti in sospeso con la sua ex moglie e madre dei suoi figli.

Per il giorno venerdì 11 novembre 2022, infatti, è prevista la prima udienza in tribunale per Ilary Blasi e Francesco Totti: la conduttrice e l’ex calciatore dovranno presenziare davanti al giudice per l’ormai famosa questione degli orologi scomparsi e che lei avrebbe prelevato senza permesso dalla cassaforte di famiglia.

Saranno quindi faccia a faccia dopo un po’ di tempo, ma per ora Ilary sembra serena e non preoccupata: su Instagram si mostra sorridente e ironica come al solito, forse anche più del solito, e sembra proprio essere pronta per andare avanti.

