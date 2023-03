Ilary Blasi e Bastian, lo sgarbo a Totti: parla Alex Nuccetelli

Ilary Blasi e Bastian stanno vivendo la loro relazione alla luce del sole: i due ormai si frequentano da qualche tempo e con l’imprenditore al suo fianco la conduttrice ha ritrovato il sorriso dopo la turbolenta separazione con Totti. Ma negli ultimi giorni la coppia si è recata a cena in un ristorante di Roma, cosa che avrebbe infastidito l’ex calciatore: a raccontarlo l’amico Alex Nuccetelli.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la cena al ristorante di Nuccetelli: lo sgarbo a Totti

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno progetti e appaiono sempre più innamorati, anche la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele. La conduttrice e l’imprenditore fanno ormai coppia fissa da qualche tempo, con tanto di presentazioni in famiglia.

Proprio qualche giorno fa la coppia, insieme alle sorelle di lei Melory e Silvia e un gruppo di amici hanno cenato al ristorante Il Tartarughino, nel cuore di Roma. La scelta del locale a molti non è sembrata casuale, perché a gestirlo è Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, che in più di un’occasione si è espresso sulla separazione più chiacchierata degli ultimi mesi.

Negli ultimi tempi, proprio a causa delle sue dichiarazioni ai giornali, i rapporti tra la Blasi e il pr non sono stati certo idilliaci. La conduttrice lo ha infatti denunciato, accusandolo di aver rivelato dettagli troppo intimi della vita privata sua e dell’ex Capitano della Roma.

Eppure, sebbene le tensioni tra i due siano ben note, la presentatrice si è presentata a cena con gli amici proprio al ristorante di Nuccetelli, forse proprio per lanciare una frecciata all’ex coniuge. “Sono venuti a cena al Tartarughino, ristorante di cui sono direttore artistico – ha raccontato a Fanpage -. Tutta Roma sa che lavoro lì. (…) Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”.

Alex Nuccetelli, cosa ha detto Francesco Totti

La mossa di Ilary Blasi pare che non sia stata gradita né da Nuccetelli, né dallo stesso Totti, come ha raccontato il suo grande amico. Quando gli ha riferito che la conduttrice era andata a cena nel suo locale, il pr ha detto dell’ex calciatore: “Ha fatto il signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”.

Alex Nuccetelli ha riferito di non aver incrociato la conduttrice e la sua compagnia, sebbene fosse stato avvertito della sua presenza nel locale. Poi si è lasciato sfuggire anche un commento sul nuovo compagno della Blasi: “Credo abbiano un rapporto diverso da quello che c’era con Totti (…). Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary”.

E ovviamente non ha perso occasione per sottolineare l’astio con la presentatrice: “Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale? Mi sembra incongruente. E ci leggo un po’ di arroganza. Poi potrà dire che non lo sapeva ma tutte le sue amiche guardano le mie storie”.