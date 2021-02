Il Commissario Ricciardi straccia il GF Vip ed Enrica strega Lino Guanciale

editato in: da

Il Commissario Ricciardi si conferma il nuovo successo targato Rai. La fiction, con protagonista Lino Guanciale, è la trasmissione più vista del primo febbraio, convincendo una media di 5.685.000 spettatori pari al 23,5% di share.

Il GF Vip, show di punta di Canale 5, segue a grande distanza con “soli” 3.432.000 spettatori (share 20,3%). Degli altri nemmeno a parlarne. Il Commissario Ricciardi ha una marcia in più su tutti gli altri e non solo. Merito indubbiamente di Lino Guanciale, l’unico che può vantare il privilegio di eguagliare Luca Zingaretti, alias il Commissario Montalbano.

Due passaggi in tv ed è subito record. Ma Guanciale nel presentare la nuova fiction lo aveva previsto che ci saremmo innamorati di Ricciardi, sarà quell’aria di mistero, quel suo dono, che è anche un tormento, di essere in grado di comunicare coi fantasmi di persone morte di morte violenta, saranno le ambientazioni della Napoli anni Trenta (anche se le scene sono state girate a Taranto), sarà il fascino del Commissario di nobili origini con quel ciuffo sulla fronte, tanto timido quanto integerrimo, oppure la simpatia del Dottor Bruno Modo, interpretato da Enrico Iannello, e la lealtà di Raffaele Maione, interpretato da Antonio Milo.

Sono tanti gli ingredienti che rendono il Commissario Ricciardi una fiction di successo. Ma tra questi un ruolo speciale l’hanno le due protagoniste, Livia ed Enrica, che hanno il volto rispettivamente di Serena Iansiti e Maria Vera Ratti. La prima sofisticata e bellissima, la seconda pudica e inesperta, ma entrambe attratte a loro modo da Ricciardi.

Se nei primi due episodi a catalizzare l’attenzione è stata Livia, nelle successive puntate è Enrica a prendersi la scena, stregando il timido commissario con la sua innocenza e il suo candore di innamorata, ma non per questo sprovveduta.

Enrica strega Guanciale, alias il Commissario Ricciardi e su Instagram Maria Vera Ratti conquista il pubblico. L’attrice condivide sul suo profilo social alcuni scatti di scena e in molti si precipitano a complimentarsi con lei. C’è chi scrive dell’amore tra i due protagonisti: “Meravigliosa… ❤ e la corrispondenza amorosa, così unica e profonda, con il commissario è di una Poesia unica… l’Amore per l’Amore, quello vero, che dà tutto senza chiedere nulla, e si appaga anche con un sorriso e uno sguardo… posso testimoniare per esperienza vissuta che questa forma di amore assoluto esiste davvero”.

La tenerezza degli sguardi che Ricciardi ed Enrica si scambiano dalle finestre incanta i numerosissimi fan. “Anche io seguo le puntate del commissario ricciardi, perché mi piace tanto lino guanciale come attore e come persona, bella questa scena che si vedono loro due e sorridono”. “Quante emozioni in un solo sguardo”, e ancora: “Emozionante allo stato puro. 💕❤️”. E c’è già chi nella gara con Livia, tifa Enrica: “W Enrica….,io tifo per Enrica🥰🥇”. “Stupenda Maria Vera , un dipinto il tuo personaggio ! 🌻💪🎊”.

E del suo Alfredo Ricciardi, Guanciale dice a The Hotcorn: “Un personaggio che conoscevo già piuttosto bene ancora prima di arrivare sul set per girare la prima puntata. Sono un lettore accanito quindi un fenomeno letterario come quello di Maurizio de Giovanni non poteva passare certo inosservato. Ho divorato molti dei libri ancora prima di sapere che avrei potuto essere tra i papabili interpreti di Ricciardi, quindi quando è arrivata la chiamata sapevo cosa mi aspettava”.