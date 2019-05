GF, Serena Rutelli ritrova il fratello: “Lo vorrei incontrare”

editato in: da

Non finiscono le emozioni per Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Dopo aver ricevuto una lettera da parte della madre biologica e aver scelto di non incontrarla, la ragazza si è trovata nella condizione di dover prendere un’altra decisione.

Questa volta a contattarla è stato Gaetano, il fratello maggiore, desideroso di conoscerla dopo aver saputo della sua esistenza. Infatti, il ragazzo sapeva di avere altri fratelli e altre sorelle, ma non sapeva nulla circa la loro identità, almeno fino a quando Serena non è entrata nella casa del Grande Fratello.

Figlio della stessa madre biologica di Serena, il ragazzo è stato abbandonato all’età di nove mesi. Oggi ha due figlie, nipotine di Serena, e anche lui, come le sorelle, ha avuto un’infanzia difficile. Lasciato in orfanotrofio è stato poi preso in affidamento dalla zia materna, che ha cercato di non fargli mancare affetto e di dargli tutto ciò di cui aveva bisogno.

Gaetano ha espresso parole molto dolci e ha il desiderio di voler incontrare le sorelle. Intimorito forse dal rifiuto che Serena ha avuto nei confronti della madre, ha sottolineato di voler ricucire un rapporto con le due sorelle, purché questo non comporti per loro altra sofferenza. Il suo sogno sarebbe quello di recuperare il tempo perduto.

Se con la madre il rifiuto era stato netto e senza ripensamenti, nei confronti del fratello la reazione della gieffina è stata totalmente opposta. Serena si è detta felice, ha apprezzato molto il messaggio del fratello e l’ha ringraziato per la lettera. Emozionata e con le lacrime agli occhi, ha lasciato la porta aperta e si è detta disponibile ad incontrarlo e a parlare con lui, magari davanti ad un caffè.

Favorevole all’incontro anche Barbara Palombelli che non ha mai voluto intervenire nelle scelte della figlia, lasciandola sempre libera di prendere le sue decisioni. Barbara D’Urso ha infatti affermato di aver parlato prima con la conduttrice di Forum sia prima di consegnare la lettera della mamma biologica di Serena, sia in questa occasione, e di non aver trovato mai un’opposizione da parte della giornalista.