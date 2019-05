GF, Jessica Mazzoli lascia la casa: trasportata in ospedale dopo un malore

editato in: da

Jessica Mazzoli ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello per essere trasportata in ospedale dopo un malore. A svelarlo è stata la redazione del reality di Mediaset, che ha diffuso un comunicato stampa al riguardo. Non sono stati svelati altri dettagli sull’accaduto e non è ancora chiaro cosa sia accaduto nella casa di Cinecittà.

Da giorni l’ex protagonista di X Factor affermava di avere forti dolori alla pancia, ma nelle ultime ore si sarebbero acutizzati, così tanto da richiedere il ricovero in una struttura ospedaliera per effettuare degli accertamenti. “Nella mattinata di oggi – si legge nella nota diffusa dalla produzione del Grande Fratello -. Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza”.

Negli ultimi giorni Jessica Mazzoli era apparsa piuttosto provata. Nel corso della diretta di martedì con Barbara D’Urso era apparsa tesa e stanca a causa di uno scontro con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Poco dopo aveva deciso di nominare Francesca De André, dando vita ad una lite che si era conclusa fra lacrime e scuse.

I ragazzi sono rinchiusi nella casa di Cinecittà ormai da circa venti giorni e iniziano ad emergere tensioni e stanchezza. Se nelle prime puntate del reality Jessica era apparsa sicura e forte, pronta a difendere le sue ragioni contro Morgan, nel corso del tempo si è rivelata una ragazza molto sensibile e fragile.

Qualche giorno fa si era lasciata andare alle lacrime, svelando di sentire la mancanza della sua famiglia, ma soprattutto di Lara, la bambina nata sei anni fa dall’amore per Morgan, con cui i rapporti oggi sono molto tesi. La ragazza infatti accusa l’artista di non provvedere ai bisogni della loro bambina e di averla incontrata solamente pochissime volte.