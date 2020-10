GF Vip, Elisabetta Gregoraci litiga con Pierpaolo Pretelli, poi piange

editato in: da

Giorni difficili per Elisabetta Gregoraci che sta vivendo emozioni contrastanti al GF Vip. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore dopo l’ultima puntata dello show ha litigato con Pierpaolo Pretelli, poi si è lasciata andare alle lacrime. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini aveva chiesto a Elisabetta spiegazioni riguardo la sua vita sentimentale. La Gregoraci aveva negato il flirt con Piero Barone de Il Volo, ma aveva ammesso di conoscere un uomo chiamato Stefano. Sarebbe lui, secondo alcune indiscrezioni, la persona che la sta aspettando fuori dalla Casa e che continua a inviarle dei messaggi con gli aerei.

Tutto era iniziato dopo l’undicesima puntata del GF Vip in cui la Gregoraci era apparsa elusiva riguardo la sua situazione sentimentale. Dopo la diretta Pierpaolo ha cercato di chiarire il rapporto con lei, chiedendole se fosse single oppure no. Fra i due è nata una lite ed Elisabetta si è arrabbiata: “Sono single, ma non vuol dire che devo farmi una storia con te – ha tuonato la showgirl -. Tu non ti rendi conto, sei un fiume in piena. Ti sei chiesto se poteva essere un problema per mio figlio che a casa vede certe cose? Non te lo sei chiesto neanche!”.

Parole durissime che hanno ferito molto Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia infatti dopo il confronto con la Gregoraci si è chiuso nella sauna e si è sfogato, piangendo. Sembrava che il rapporto fra i due si fosse irrimediabilmente rotto, ma poco dopo è arrivato un altro colpo di scena. Elisabetta ha spiegato a Pierpaolo di non poter parlare di alcuni argomenti e gli ha assicurato che lo farà una volta che saranno usciti dalla Casa del GF Vip. “Non siamo fidanzati e non mi devo neppure in**are – ha detto lui -. Io ti avrei dedicato un Boeing con su scritto “sei la cosa più bella del mio GF”, sono sincero. Sei importante per me davvero”. Infine è arrivato l’abbraccio ed Elisabetta si è sciolta in lacrime.

Il comportamento della Gregoraci e la sua incapacità di prendere una posizione netta nei confronti di Pierpaolo, non sono piaciuti agli altri inquilini. In particolare Tommaso Zorzi le ha detto: “Devi dargli una doccia fredda, dirgli che siete solo amici. Anche da fuori alcune cose sono fraintendibili. Io stesso a volte penso: “a Elisabetta piace Pierpaolo”.