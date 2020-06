Furto in casa di Diletta Leotta, rubati gioielli e contanti

editato in: da

Furto in casa di Diletta Leotta. La conduttrice e giornalista sportiva è stata presa di mira dai ladri che hanno sottratto dalla sua abitazione gioielli e contanti per un valore di circa 150 mila euro. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati nella casa di Diletta, a Milano, in zona corso Como, passando da una finestra. Dopo averla forzata si sarebbero introdotti nell’appartamento, posto al nono piano, asportando la cassaforte. Al suo interno erano custoditi 8 orologi, fra cui alcuni Rolex, degli anelli e contanti.

Subito dopo l’amara scoperta, sul posto sarebbe intervenuta la polizia, per compiere i primi rilievi e iniziare le indagini. Una brutta sorpresa per Diletta Leotta, che sta vivendo un periodo particolarmente felice sia dal punto di vista professionale che privato. Solo qualche giorno fa su Instagram la conduttrice aveva annunciato il ritorno della sua trasmissione su Dazn dopo un lungo stop. “Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato – aveva scritto Diletta -. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro”.

Sui social la giornalista sportiva aveva raccontato anche le emozioni di una breve vacanza al lago in compagnia Daniele Scardina. La love story con il pugile procede a gonfie vele e, come era accaduto già in passato, la Leotta sta facendo di tutto per proteggere la sua privacy e vivere lontano dai riflettori la relazione. Un amore, quello per King Toretto, arrivato dopo l’addio a Matteo Mammì, manager Sky a cui è stata legata per diversi anni e con cui sembrava vicina alle nozze. I due si erano conosciuti durante una trasmissione sportiva, poi i primi contatti, gli incontri e infine un legame che per entrambi sta diventando forte ogni giorno di più.

Lui presto parteciperà a Ballando con le Stelle, mentre lei è pronta a tornare al suo lavoro di conduttrice. “Non ci nascondiamo né niente – aveva confessato lui qualche settimana fa a Novella 2000 -. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici”.